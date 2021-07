Serviços baianos têm maior avanço no mês de maio em 10 anos, diz IBGE

O volume do setor de serviços na Bahia teve aumento de 8,6% no mês de maio em relação a abril, segundo divulgou nesta terça-feira (13) o IBGE. O desempenho ficou bem acima do nacional (1,2%) e é segundo entre os estados, atrás apenas de Alagoas (10%).

O IBGE destaca que esse é o maior crescimento no volume dos serviços na Bahia para um mês de maio desde que começou a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) feita pelo instituto, em 2011.

Foi o melhor resultado do setor desde dezembro de 2020. O volume ainda está 3,6% abaixo de fevereiro do ano passado, último índice pré-pandemia.

Comparando com maio do ano passado, o crescimento é de 28,9%, diz o IBGE. É o segundo resultado positivo nessa comparação com o mesmo mês do ano anterior, após quase dois anos de quedas seguidas.

Grupos em alta

Todos os cinco grupos de atividade que fazem parte do setor e são investigados pelo IBGE tiveram alta em maio na Bahia, um cenário em alta nos dez anos em que a pesquisa é feita. Vale ressaltar que em maio de 2020 houve uma queda generalizada comparando com 2019, por conta da pandemia.

O maior avanço do mês foi nos serviços prestados às famílias, com alta recorde de 217,8%. O seguno foi do dos transportes, serviços auxiliares ao transportes e correios (41,1%).

Turismo

As atividades ligadas ao turismo (52,6% voltaram a crescer após quatro quedas seguidas.O resultado foi o melhor entre os 12 estados onde o agregado de turismo é pesquisado separadamente, ficando bem à frente do registrado no país como um todo (18,2%).

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, os serviços ligados a turismo cresceram 4,2%, acima do país (que está em queda de 5,5 nesse período). É a primeira vez esse ano que o estado tem alta nesse indicador acumulado, segundo o IBGE. No acumulado de 12 meses que se encerraram em maio, contudo, a Bahia ainda está com queda de 27,2% no setor. Todos os estados e o resultado nacional (- 29,7%) no período também são de queda.