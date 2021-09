Servidor municipal de Lauro de Freitas que encomendava roubos de veículos é preso

Um funcionário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (Semdesc) de Lauro de Freitas foi preso, na noite da última segunda-feira (27), após encomendar o roubo de uma motocicleta para comparsas. Dois veículos e uma pistola de brinquedo foram apreendidos com o trio. Os militares patrulhavam no bairro de Pitangueiras, em Lauro de Freitas, quando receberam denúncias de dois homens, armados, na motocicleta modelo CG, placa PJV-4683, e no automóvel modelo Tucson, placa JSO-0858. Os criminosos estavam estacionados na frente da Semdesc.

Durante aproximação, a dupla abandonou os veículos, atirou contra os militares e correu para o fundo da secretaria municipal. Eles acabaram presos e confessaram que roubaram os veículos, no município de Camaçari, e entregariam naquele local. A arma de fogo foi arremessada em um matagal, por um dos assaltantes e não foi localizada.

O servidor da Semdesc, encontrado dentro do órgão, logo após a prisão da dupla, assumiu que tinha encomendado, por R$ 1,5 mil, a motocicleta e contou também que desmancharia o veículo, no fundo do prédio municipal. O trio, os veículos e a pistola de brinquedo, encontrada no carro, foram apresentados, na 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas.