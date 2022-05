Servidores denunciam agressão em manifestação do sindicato na Sempre

Servidores municipais de Salvador denunciaram que foram agredidos nesta sexta-feira (27) por sindicalistas durante manifestação na Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

De acordo com vídeos feitos no local, membros do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps) e servidores da Sempre são visto discutindo na porta da unidade, localizada no Comércio, em Salvador.

No protesto, os sindicalistas impediram a entrada dos funcionários no prédio da Sempre e empurraram aqueles que tentavam passar pela barreira feita pelos integrantes do Sindseps.

Segundo a prefeitura, a servidora Tacia Teles de Souza tentou entrar no elevador, mas foi empurrada por integrantes do sindicato. Outro funcionário da Sempre tentou ajudar a colega, mas também foi agredido e retirado do prédio da secretaria, segundo as imagens. A servidora precisou de atendimento médico.

Foto: Secom/Prefeitura de Salvador

Em nota, a Prefeitura repudiou os atos de agressão e defendeu o diálogo. "A Prefeitura repudia as agressões cometidas nesta sexta-feira contra servidores municipais e reforça que continua aberta ao diálogo com todas as categorias do funcionalismo público. A gestão municipal pontua que as negociações devem ser travadas com base no debate de ideias e propostas, não com agressões e ameaças. A Prefeitura ainda se solidariza com os funcionários públicos agredidos e informa que prestará assistência a eles".