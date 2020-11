Servidores públicos baianos têm descontos especiais em redes de farmácias 

O Clube de Desconto fez parceria com redes de farmácias, oferecendo abatimentos de até 40% na compra de remédios para os servidores estaduais. Para ter acesso, o servidor deve apresentar contracheque, documento de identifdade ou crachá funcional no momento em que faz a compra. Os descontos valem também para beneficiários do Planserv, funcionários do Ministério Público, dos tribunais de conta do Estado e dos Municípios. Os beneficiários do Planserv devem apresentar a carteira virtual.

A Drogasil concede abatimentos especiais nas lojas da rede em Salvador, região metropolitana (RMS) e no interior do Estado. Os descontos são de 40% para medicamentos genéricos tarjados; 22% em medicamentos de marca tarjados; e 5% para os produtos não tarjados.

A farmácia Pague Menos oferece descontos mínimos de 35% em medicamentos genéricos tarjados, e 25% em remédios de marca tarjados. Os descontos vão incidir sobre o preço máximo ao consumidor (valor dos medicamentos nas lojas) e não são cumulativos com outras promoções da Pague Menos

O servidor também consegue descontos na farmácia Vida&Saúde, no bairro de Sussuarana. A loja realiza entregas em domicílio e oferece 15% de desconto em medicamentos genéricos e similares, além de 10% em medicamentos de referência. Os telefones de contato são (71) 3405-1105 e (71) 9.9963-6723. Outra opção é a Drogaria da Gente, que possui lojas nos bairros do Imbuí, Matatu, Caixa D’água, Caminho de Areia, Pituba e Estrada de Campinas. Os descontos são de 10% em medicamentos de marca e 15% em genéricos e similares.

O servidor também ganha descontos e facilidades na compra de medicamentos manipulados. São duas lojas, uma em Salvador e outra em Vitória da Conquista. Na capital, a empresa parceira é a Extratus Vida, que também oferece 15% de abatimento e é especializada em manipulação de fórmulas alopáticas, homeopáticas, fitoterápicos, ortomoleculares e produtos cosmecêuticos. A loja faz entregas em domicílio e recebe pedidos para suas cinco unidades por meio do telefone (71) 3013-5505 e via WhatsApp (71) 9.9955-8528. Além disso, para atendimento presencial, a Extratus Vida mantém aberta ao público as lojas dos bairros da Graça e de Itapuã.

No interior, a opção é a Ekilibrium, em Vitória da Conquista. Especializada em medicamentos manipulados, a Ekilibrium está oferece ao funcionalismo público estadual 15% de desconto nas compras à vista e 10% nas transações a crédito. Outras informações sobre a Ekilibrium podem ser obtidas por meio do telefone (77) 3424-4853 ou pelo e-mail ekilibriumfarmacia@gmail.com.

Iniciativa da Secretaria da Administração (Saeb), o Clube de Desconto do Servidor tem o objetivo de conceder abatimentos especiais em produtos e serviços para 270 mil servidores estaduais e mais de 500 mil beneficiários do Planserv, em parceria com empresas credenciadas, divididas em mais de 26 segmentos diferentes. Para saber mais sobre o programa, acesse o Portal do Servidor.