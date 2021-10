Sesi Bahia abre 500 vagas gratuitas de ensino médio para o ano letivo de 2022

A Rede Sesi Bahia de Educação abriu inscrições para 500 vagas gratuitas de educação básica para o Novo Ensino Médio em todas as escolas da rede no estado. A maioria das vagas são para Salvador, distribuídas entre as três escolas da capital - Djalma Pessoa (120 vagas), Reitor Miguel Calmon (120) e Comendador Bernardo Martins Catharino (40).

As demais são para as escolas Sesi de Feira de Santana, Ilhéus, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Juazeiro. São oferecidas 40 vagas em cada escola, sendo que para Juazeiro e Vitória da Conquista, são 30 vagas disponíveis.

Em Salvador e Feira de Santana, as vagas gratuitas são para o Itinerário V do Novo Ensino Médio, que alia ensino médio e formação técnico-profissional, oferecido em parceria com o SENAI Bahia. Nas demais unidades do interior, serão oferecidos os itinerários I a IV, que contemplam as áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências Natureza. Os interessados devem acessar o site www.escolasesiba.com.br para obter mais informações.

O Sesi Bahia, em atendimento às mudanças estabelecidas pela Lei nº 13.415/2017 para escolas públicas e particulares, implantou o Novo Ensino Médio em 2018 de forma piloto e a partir de 2022 irá ampliar a oferta para todas as turmas de 1º ano, conforme o cronograma proposto pelo Ministério da Educação (MEC).

As mudanças contemplam o currículo com cinco opções de itinerários formativos, incluindo o Itinerário V, que possibilitará ao estudante adquirir formação técnica e profissional.

Na Escola Sesi Bahia, o Novo Ensino Médio será ofertado com possibilidade de escolha pelos estudantes de itinerários integrados como, por exemplo, estudar no 2º ano Ciências da Natureza e no 3º ano, Matemática.

A Rede Sesi Bahia de Educação há mais de 50 anos vem levando educação para as principais regiões da Bahia. Com uma proposta pedagógica diferenciada, que coloca o aluno como protagonista na busca do conhecimento, as Escolas SESI desenvolvem as competências e habilidades necessárias para o exercício consciente da cidadania e sua inserção no mundo do trabalho.

Presente em todo o estado, a Rede SESI de Educação dispõe de 10 escolas na Bahia, a mais recente da Rede, implantada em 2020, no município de Juazeiro. São mais de oito mil estudantes de ensino fundamental e médio nos municípios onde o SESI atua.

As Escolas Sesi contam com uma metodologia de educação inovadora, baseada em um processo de ensino e aprendizagem colaborativo, no qual o percurso formativo e a gestão do conhecimento são realizados pelo próprio estudante. A resolução de desafios e problemáticas do cotidiano tornam-se base para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.

O aluno da Escola Sesi conta com diversos programas de aperfeiçoamento e desenvolvimento no seu currículo. São projetos que vão desde a robótica até a iniciação cientifica. Tudo para deixar o aluno ainda mais preparado e qualificado para o mundo que ele quer construir.

Onde estão as vagas:





VAGAS GRATUIDADE POR ESCOLA

Escola SESI Djalma Pessoa | Salvador: 120

Escola SESI Reitor Miguel Calmon | Salvador: 120

Escola SESI Com. Bernardo Martins Catharino | Salvador: 40

Escola SESI José Carvalho | Feira de Santana: 40

Escola SESI Ignez Pitta de Almeida | Barreiras: 40

Escola SESI João Ubaldo Ribeiro | Luis Eduardo Magalhães: 40

Escola SESI Adonias Filho | Ilhéus: 40

Escola SESI Anísio Teixeira | Vitória da Conquista: 30

Escola SESI João Gilberto | Juazeiro: 30