Sessão especial na Alba celebra os 85 anos do Crea-BA

Para celebrar os 85 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), uma solenidade será realizada nesta quinta-feira (10), na Assembleia Legislativa da Bahia. A sessão especial no plenário da Casa está marcada para as 14h30.

O evento foi proposto pela deputada Maria Del Carrmen, que é engenheira por formação e preside a Frente Parlamentar das Cidades e das Engenharias da Assembleia Legislativa.

Ao exigir a habilitação na realização de obras e serviços nas áreas da engenharia, agronomia, meteorologia, geografia, geologia e urbanismo, o Conselho não apenas cria mecanismos de valorização dessas categorias, como também age em defesa da população. Além da sede em Salvador, o Crea-BA está presente em outras 26 cidades.

Além dos serviços específicos como registros e vistos que regulamentam as atividades profissional e de empresas, o Conselho registra um dos mais importantes instrumentos de comprovação do exercício legal dessas profissões: a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, documento que permite a identificação dos responsáveis técnicos pelos empreendimentos. Ou seja, tanto para os que executam quanto para aqueles que contratam serviços, a ART constitui um instrumento legal na hora de identificar a autoria e as regras contratuais, além de permitir a formação do Acervo Técnico Profissional.