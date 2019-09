Sete motivos para botar fé em uma boa estreia do Vitória na Fonte

O Vitória não pode reclamar do ambiente criado para o duelo deste sábado (14), às 16h30, pela 22ª rodada da Série B. Em meio à euforia da mudança para a Arena Fonte Nova, o Leão conseguiu reunir circunstâncias favoráveis para conseguir vencer o Guarani e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

São sete motivos que enchem o rubro-negro de confiança. Para começar, o Vitória entra em campo sem ser pressionado pelo Z4 pela primeira vez na competição. Mesmo que tropece diante do Bugre, a equipe de Carlos Amadeu não tem como voltar à zona de rebaixamento nesta rodada.

Isso porque o Vila Nova, que venceu a Ponte Preta por 1x0, quinta, igualou o número de pontos do Leão, mas perde no critério de desempate: são seis triunfos contra cinco. Além disso, o Criciúma, outro rival direto, já entrou em campo pela 22ª rodada e perdeu para o América-MG por 2x1.

Trata-se de um conforto inédito para o Vitória nesta Série B. Desde que deixou o Z4, na 16ª rodada, a equipe tem entrado em campo sempre com a mesma pontuação do 17º colocado. O rubro-negro só conseguiu desgarrar na última rodada, quando fechou com dois pontos de vantagem para a zona: 24 do Leão, 22 do Figueirense.

Outro motivo é a mudança do mando de campo para a Fonte Nova. Estrear com bom resultado é fundamental, ainda mais porque jogará lá até dezembro de 2022. No estádio inaugurado em 2013, o rubro-negro disputou 17 jogos como mandante, com aproveitamento de 62,7%, fruto de nove triunfos, cinco empates e três derrotas. A memória afetiva positiva, no entanto, se deve muito às goleadas em Ba-Vis disputados no ano inaugural, por 5x1 e 7x3, ambas como visitante.

Sem fazer esforço, o duelo contra o Bugre deve ser o de maior público do Vitória na temporada. Até o momento, o recorde foi de apenas 9.782 pagantes no empate de 0x0 contra o América-MG, no Barradão, pela 17ª rodada.

A expectativa é grande. Os ingressos estão à venda desde quarta-feira com procura nas bilheterias e mil novos sócios contabilizados em três dias, desde o anúncio da mudança, na segunda-feira, até quinta. Às 19h de sexta-feira (13), o contador do site oficial já registrava 13.678 associados. No início da semana, eram 12.075.

“Acho que o torcedor vai comparecer em peso. Eles vêm nos apoiando sempre. Com o apoio deles, vamos vencer a equipe do Guarani. Sabemos da grandeza da Fonte Nova e lembramos que em 2015 o Vitória subiu [para a Série A] jogando lá. Isso é muito importante: ter essa energia positiva”, comenta o atacante Anselmo Ramon.

Em campo

Os outros quatro motivos que potencializam a confiança do Vitória estão em campo. E quem se dá bem com eles é o técnico Carlos Amadeu, que vai para a sua oitava partida à frente do rubro-negro em pouco mais de um mês. Ele apresentou-se na Toca do Leão no dia 6 de agosto.

Primeiro, a confiança que a própria equipe tem passado sob comando do treinador. O Vitória vive um novo momento na Série B, invicto há sete rodadas e com três triunfos nesse recorte. Período que começou justamente com a chegada de Amadeu ao clube: o técnico tem 61% de aproveitamento e levou a equipe da 19ª para a 14ª colocação até o início desta rodada.

Boa parte dessa reação deve-se à melhora significativa da defesa. Quando Amadeu assumiu o time, o Leão havia sofrido 26 gols em 14 rodadas. Agora, tem 27 – sim, a equipe sofreu apenas um gol nos últimos sete jogos. Foi do Coritiba, no empate em 1x1 pela 19ª rodada, fora de casa.

Titular do setor, o zagueiro Everton Sena elogiou a dupla que vem formando com Ramon: “Estamos nos dando muito bem. A gente se comunica bastante e vem em evolução. Não só eu e Ramon, mas os laterais e o goleiro também. É fruto do trabalho, ao qual estamos nos dedicando bastante. Ramon é um cara muito técnico e rápido. Eu também sou rápido, mas sou mais jogador de pegada. Um vai ajudando o outro para que façamos uma excelente partida”.

Boas notícias

Sexto motivo para injetar confiança na equipe: Amadeu contará com todo o elenco à disposição contra o Guarani. Desfalques no triunfo por 2x0 sobre o Vila Nova em Goiânia, o goleiro Martín Rodríguez se recuperou de um corte no joelho esquerdo, e o lateral direito Van e o meia Ruy, de uma lesão muscular. Essa será a primeira vez que um técnico do Vitória não terá desfalque na Série B.

Ao longo das últimas semanas o comandante rubro-negro também contou com a volta de atletas que estavam há mais tempo sem jogar. São eles o zagueiro Zé Ivaldo, cuja última partida foi a derrota para o Cuiabá, pela 9ª rodada, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Felipe Garcia, ausentes desde o empate em 1x1 com o Atlético-GO, pela 5ª rodada.

Rodrigo Andrade, por sinal, foi titular diante do Vila Nova e tem chance de seguir no time. Felipe Garcia entrou nas duas últimas partidas, contra Botafogo-SP e Vila Nova, e fica no banco de reservas. Zé Ivaldo ainda não jogou.

Por fim, um motivo tendo como critério a tabela: o Guarani é o lanterna da Série B, com 19 pontos. A equipe havia reagido nas 19ª e 20ª rodadas, ao bater Londrina e Figueirense, mas voltou a perder na última partida, para o Oeste, em casa, por 3x2.

Prováveis escalações:

Vitória: Martín Rodríguez, Van, Ramon, Everton Sena e Chiquinho; Baraka, Lucas Cândido e Rodrigo Andrade; Wesley, Felipe Gedoz e Anselmo Ramon. Técnico: Carlos Amadeu

Guarani: Klever; Lenon, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Thallyson; Deivid, Ricardinho (Rondinelly), Igor Henrique e Arthur Rezende; Davó e Michel Douglas. Técnico: Thiago Carpini