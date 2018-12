Sete voos no Aeroporto de Salvador atrasam por conta das fortes chuvas

As fortes chuvas da tarde desta segunda-feira (3) em Salvador e Lauro de Freitas ocasionaram o atraso de sete voos no Aeroporto Internacional. De acordo com a assessoria da Vinci Airports, os voos sofreram atrasos superiores a 30 minutos. Além deles, um outro voo foi alternado para Aracaju e um pouso foi atrasado em Salvador.

Segundo dados da Codesal, até as 16h30 desta segunda, foram registradas 35 ocorrências ligadas à chuva: um alagamento de imóvel, um alagamento de área, dez ameaças de desabamento, uma ameaça de desabamento de muro, sete ameaças de deslizamento, sete árvores ameaçando cair, duas árvores caídas, dois deslizamentos de terra, uma infiltração e três orientações técnicas. Não houve feridos.

Pela manhã, o galho de uma árvore caiu no Corredor da Vitória e atingiu dois carros que passavam próximo ao Golden Tower, por volta das 10h. O Logan de Flávio Santos, 43, motorista de aplicativo, teve o teto e a lateral esquerda atingidos. O vidro atrás do motorista ficou trincado. Um Toro também foi atingido no capô.

Ninguém se feriu, mas foi um susto para Flávio: "Pensei que tivessem batido atrás. Quando saí, vi o prejuízo", disse ele, que registrará a queixa na 1ª Delegacia (Barris). Ele também acionou o seguro.

Lauro de Freitas

Além de Salvador, a cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, também sofreu muito com a chuva. Uma árvore grande caiu sobre a rede elétrica na Rua José Ernesto dos Santos, por volta das 14h, segundo a Coelba. Houve interrupção de energia na região - a retomada aconteceu somente às 16h33. Ainda de acordo com a Coelba, entre as ruas afetadas pela falta de luz estão a José Ernesto dos Santos, Celino Brito, Luiz Nogueira, Silvandir Chaves e Avenida Santos Dumont.

A prefeitura de Lauro de Freitas emitiu uma nota, afirmando que equipes da Defesa Civil e das Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Trânsito e Transporte (Settop) e Serviços Públicos (Sesp) do município estão percorrendo a cidade para atender as ocorrências.

Na BA-099, Estrada do Coco, uma queda de árvore, nesta tarde, também complicou o trânsito. A vida tem três vias, mas somente uma ficou liberada para o tráfego de veículos. O sentido Salvador ficou congestionado, por volta das 15h, até Vila de Abrantes. De acordo com a prefeitura de Lauro de Freitas, equipes da Defesa Civil cortaram o tronco da árvore enquanto agentes da Settop orientaram o trânsito. A via foi liberada por volta das 17h45.

Mais dois pontos da Estrada do Coco tiveram árvores caídas e tiveram o trânsito parcialmente interditado. Uma delas caiu sobre fios de alta tensão causando interrupção no fornecimento de energia até o final da tarde. A Defesa Civil atendeu ainda outras ocorrências de queda de árvore nos bairros de Itinga, Vida Nova e área central da cidade.

O muro do Estádio Municipal Gerino de Souza Filho, no Centro, e da Base Aérea, em Ipitanga, também desabaram e há registro de queda de muro em residências, destelhamento de imóveis e queda de placas de sinalização em vários bairros.

Previsão do tempo

O dia foi nublado em boa parte de Salvador, com chuvas moderadas em diversos bairros. Segundo previsão do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), o clima úmido, com chuvas fracas e moderadas, continua até quinta-feira (6). O fenômeno é causado pelos ventos úmidos que vêm do Oceano Atlântico.

Para o final de semana, de sexta (7) a domingo (9), uma massa de ar quente e seco vai ganhar força, o que deixará o céu parcialmente nublado, mas com chances menores de chuva.

As equipes da Codesal ficam de plantão 24h e podem ser acionadas pelo telefone 199, gratuitamente.