Setenta linhas de ônibus de Salvador serão redistribuídas até esta quinta (30)

As 70 linhas de ônibus que atualmente são operadas pela prefeitura de Salvador serão redistribuídas entre as duas concessionárias, a OTTrans e a Plataforma. A transição, que já vem sendo feita de forma gradativa, será finalizada até a quinta-feira (30). A linhas vinham sendo operadas pela prefeitura desde abril, após o município assumir a operação de transporte da antiga CSN após a rescisão do contrato com a empresa,

O objetivo da transição é otimizar o serviço de transporte para os usuários e trará, a curto prazo, melhorias na operação. “As empresas já adquiriram novos ônibus para que possam assumir de forma satisfatória a operação destas linhas, melhorando o serviço para o usuário, o que já poderá ser percebido nos próximos dias”, afirmou o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller.

Para garantir o atendimento, 150 ônibus já foram adquiridos pela Plataforma e OTTrans, que estão chegando na cidade de forma gradativa e passando por adequação para os padrões de Salvador. “Todos os ônibus irão passar por vistorias realizadas pela equipe da Semob para garantir que estejam dentro da padronização exigida e, assim que ficarem prontos, já entram de forma imediata na operação, sem prejuízo para o usuário”, contou o secretário. Além destes, outros 169 ônibus com ar condicionado, que foram anunciados no início deste mês, também começarão a chegar nos próximos dias para renovar parte da frota da cidade.

A operação direta do transporte municipal foi assumida pela administração municipal de forma emergencial e provisória para garantir parte dos empregos dos rodoviários, e é considerada uma opção por outras cidades que passam pelo mesmo problema. “Em todo o país o setor de transporte está passando por dificuldades, que foi agravada com a pandemia. A Prefeitura de Salvador, de forma muito corajosa, assumiu a operação direta do transporte para garantir o serviço à população e evitar um colapso no sistema. Representantes de diversas cidades do país têm visitado a cidade para entender como foi feito o processo”, destacou Muller.

Confira na tabela: