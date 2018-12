Setor de eventos tem expectativa de aquecimento no mercado para 2019

As empresas baianas que trabalham com montagem de eventos coorporativos sofreram com a retração nas vendas de até 70% nos últimos cinco anos. O setor indica como o principal motivo da queda o fechamento do Centro de Convenções, no Stiep – que ficou parcialmente fechado a partir de 2013 por conta da obra no setor de feiras e, em 2016, foi totalmente interditado por conta do desabamento de parte da fachada do prédio. Sem o espaço que oferecia 3.500² metros, a capital baiana deixou de receber eventos de grande porte.

Outros espaços menores também fecharam nos últimos anos, como os hotéis Othon e Pestana, que tinham áreas para congressos. Neste período, o setor teve que se reinventar e se qualificar para competir com o mercado de fora do estado. Foi o caso da Módulo, empresa conceituada em organização, produção, montagem de stands, feiras e ambientes para grandes eventos. Com 18 anos de mercado e com experiência em eventos de grande porte da Bahia e de todo o país, como Festival de Verão e Festival da Virada. A companhia se especializou em cenografia, espaços elaborados para vender a identidade do evento, a exemplo de cenários e plenária, com projetos que envolvem iluminação, sonorização e sinalização.

“A partir de 2013, o mercado retraiu em Salvador. Algumas empresas fecharam e outras se reinventaram, trabalhando forte cenografia, stands de shopping e indo para o Litoral Norte, onde a demanda de eventos se concentrou após o fechamento de espaços na capital”, explica Thaine Argolo, diretora executiva da Módulo Stands e Cenografias, que também oferece estruturas para sala de produção, guichê, fast foods, camarins e salas com revestimento acústico para todo o Nordeste.

“Temos capacidade de trabalhar com a montagem de até três congressos ao mesmo tempo e em lugares diferentes, e reunimos experiências em outros estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Pará, Amazonas e Natal” _ Thaine Argolo, diretora executiva da Módulos Stands e Cenografias

Porém, o ano de 2019 promete marcar o retorno da realização de eventos de grande porte, como as feiras, na Bahia. Com a previsão da inauguração do Novo Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, para setembro, a capital baiana passará a ter um espaço com capacidade para receber 14 mil pessoas simultaneamente em congressos e convenções, além de dois espaços para shows, um na parte interna e outro na área externa, com possibilidade de atender 20 mil pessoas.

A empresa Módulo elabora projetos de cenografia que envolvem iluminação, sonorização e sinalização (Foto: Divulgação/ Módulo Stands e Cenografias)

“A expectativa é que Salvador volte a ser o grande fomentador de negócios. São quase seis anos caminhando bem devagar e perdendo mercado para outras capitais do Nordeste, como Recife”, ressalta a diretora executiva da Módulo, empresa que tem investido em sistemas de qualidade ISO, além trabalhar com ferramentas como 5s, que ajuda na qualidade da prestação de serviço e atendimento aos clientes.

Para atender ao retorno dos grandes congressos e feiras, as empresas baianas dizem estar prontas. Com o novo Centro de Convenções, Salvador deve realizar de 25 a 30 eventos por mês e movimentar entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões por ano, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). “Passamos este tempo nos qualificando. Temos estrutura e capacidade de trabalhar com montagem de até três congressos ao mesmo tempo e em lugares diferentes, e reunimos experiências em outros estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Pará, Amazonas e Natal”, ressalta Thaiane.

Existe outro fator para que o próximo ano seja bom para o setor. Como fim do Carnaval para início de março, as férias se prolongam e o mercado tem mais tempo para realizar ações coorporativa.

