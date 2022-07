Setor de petróleo baiano encara boas perspectivas

Ótimo sinal

Os sinais dados pela Acelen para o setor de petróleo onshore são animadores. Em um recente encontro com representantes da imprensa baiana, o CEO da empresa que opera a Refinaria de Mataripe, Luiz de Mendonça, reforçou o compromisso de adquirir 100% da produção terrestre baiana. “Somos um dos maiores incentivadores do crescimento da produção porque nós compramos 100% do que se produz onshore”, destacou Mendonça. Ele lembrou que novas empresas estão comprando poços que eram da Petrobras, com o objetivo de ampliar a produção ou retomar as operações em locais que estavam parados. “Temos o maior interesse nestes projetos porque temos contratos com todos ele e temos capacidade de absorver 100% da produção baiana”, destacou.

Quem cala consente

Do lado dos produtores, o sinal mais positivo em relação à mudança é que as reclamações quanto aos preços pagos diminuíram. Nos tempos em que a Petrobras operava a antiga Refinaria Landulpho Alves, havia muita reclamação em relação a descontos que eram praticados no valor do barril produzido por aqui. “Era algo que a gente nunca entendeu, porque temos um petróleo com propriedades únicas e que, na realidade, merecia um sobrepreço, não desconto”, acredita Anabal Alves, diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (Abpip). Como o setor é muito competitivo, ninguém sai falando o quanto está recebendo pelo produto, explica. Mas, o silêncio é um bom sinal. “Se ninguém está reclamando, é porque o valor que está sendo pago pela Acelen é bom”, destaca.

Sucata no retrovisor

Se por um lado o Congresso Nacional já rejeitou a retirada de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), durante a votação do Orçamento na última terça-feira, a famigerada MP da Sucata segue assombrando a comunidade científica brasileira. O programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária no País – Renovar, previsto na Medida Provisória 1112, está prestes a ser votada na Câmara dos Deputados. O governo quer, com a MP, direcionar recursos que hoje são utilizados para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) para bancar o desmanche de caminhões velhos. Isso mesmo. Desde 1998 1% dos valores dos contratos de extração de petróleo são destinados para atividades de P,D&I no setor. Se a ideia vingar, as atividades no país poderão perder algo em torno de R$ 3 bilhões por ano. Nos últimos seis anos, foram financiados 50 projetos aqui na Bahia, que somam R$ 500 milhões.

Aposta tecnológica

Os fabricantes baianos de produtos de limpeza, cosméticos e tintas estão apostando em tecnologia e inovação para alavancar o crescimento de pequenas e médias empresas do estado em mercados dominados por gigantes. Esta é a principal proposta da 4ª Edição da ExpoTech, que acontece nos dias 18 e 19 de julho, no Senai Cimatec. No período, mais de 100 empresas devem ter acesso a novos produtos e equipamentos vindos de diversos lugares do mundo e embalagens mais sustentáveis e modernas , com maior qualidade e menos uso de recursos naturais. Além disso, os visitantes poderão ter contato com processos de produção para produtos de melhor qualidade e com custos de fabricação mais baixos.

Parceria de sucesso

A baiana LightHouse, casa de investimento em venture capital especializada em rodadas de investimento no estágio inicial das startups, fechou uma parceria com a também baiana 3C Invest, uma das principais plataformas de investimento coletivo do Brasil. A partir de agora, a Light ancora as rodadas de investimento abertas pela 3C e participará ativamente investindo nas startups selecionadas futuramente. O objetivo da dupla é ultrapassar a marca de R$9 milhões investidos, com uma base de 5 mil investidores pessoa física até dezembro de 2022. A parceria já vai funcionar para a captação de duas startups: a Gestar, femtech focada na saúde e cuidado materno infantil, e a Sétimo Ano, edtech que oferece uma educação continuada ao médico. Elas estão captando R$600 mil e R$850 mil, respectivamente.

Ampliação

A rede Clínicas Clivale está ampliando a unidade do Salvador Norte Shopping. Com inauguração prevista ainda para este mês, o espaço terá a capacidade de atendimento ampliada em 100% e passará a contar mais 500 metros quadrados de áreas, novos consultórios e serviços para a população da região norte da cidade, dentre eles um completo centro gástrico. Fundada em 1941, a Clivale possui outras quatro unidades: Calçada, Salvador Shopping, Shopping Cajazeiras e Estação da Lapa, além de um Day Hospital na unidade do Salvador Shopping. A expansão contempla também o interior do estado: será inaugurada uma unidade em Feira de Santana em setembro deste ano.

Mercadão

Lauro de Freitas vai contar com um novo empreendimento, a partir de sábado (16): o Mercadão da Bahia, que possui 200 boxes e estacionamento com 400 vagas. Estão previstas operações de diversos segmentos, como mercearia, empório, delicatessen, peixaria, boutiques de carnes e hortifruti, além de boxes de embalagens, artesanato, bares, lanchonetes, restaurantes e salão de beleza. Administrado e comercializado pela Enashopp, o Mercadão da Bahia é responsável por gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, desde a construção.