Setor de serviços na Bahia tem leve variação negativa em julho, diz IBGE

O volume do setor de serviços na Bahia teve mais uma variação negativa (-0,1%) em julho de 2022, na comparação com o mês anterior (junho), na série com ajuste sazonal. Foi a quarta retração seguida para o setor no estado, nesse confronto (-0,5% entre março e abril, -0,1% entre abril e maio e -1,3% entre maio e junho). As informações são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do IBGE.

Nessa comparação com o mês imediatamente anterior, o resultado do setor de serviços na Bahia ficou abaixo do verificado no Brasil, onde houve alta de 1,1%. Das 27 unidades da Federação, 10 registraram crescimento.

Os melhores resultados para o mês ocorreram em Goiás (4,7%), Pernambuco (4,0%) e Santa Catarina (3,1%). Por outro lado, Distrito Federal (-2,8%), Ceará (-2,5%) e Mato Grosso do Sul (-2,4%) tiveram as maiores quedas.

Com a manutenção dos resultados negativos de junho para julho de 2022, os serviços na Bahia entraram no segundo semestre do ano ainda operando abaixo do patamar registrado em fevereiro de 2020 (-1,1%), no pré-pandemia.

Na comparação com julho de 2021, porém, o setor de serviços seguiu em alta no estado. Houve avanço de 2,5% no volume dos serviços prestados, o 16º crescimento consecutivo (avança desde abril/21).

O crescimento na Bahia também foi menos expressivo do que o registrado nacionalmente (6,3%), sendo apenas o 22º mais elevado entre os 27 estados, 25 dos quais apresentaram avanço dos serviços frente a julho/21.

As maiores altas ocorreram em Amapá (16,5%), Tocantins (15,5%) e Goiás (13,2%). Os únicos estados com queda foram Distrito Federal (-8,5%) e Acre (-7,8%).

Assim, no acumulado de janeiro a julho de 2022, o setor de serviços na Bahia segue com alta de 9,2% no volume, frente ao mesmo período do ano passado.

O desempenho baiano nesse acumulado se mantém acima do nacional (8,5%) e foi o 15º crescimento entre os estados. Só Rondônia e o Distrito Federal tiveram variação negativa no indicador (-1,6% e -1,7%, respectivamente), e os melhores resultados vieram de Alagoas (20,9%), Amapá (16,8%) e Ceará (15,6%).

Nos 12 meses encerrados em julho, os serviços baianos também sustentaram avanço (9,7%). A variação está bem próxima da verificada no Brasil como um todo (9,6%), num cenário em que 26 das 27 unidades da Federação mantêm resultados positivos, lideradas por Alagoas (22,4%), Ceará (16,9%) e Roraima (16,0%). A Bahia tem o 13º crescimento. Rondônia segue como único estado em queda (-0,9%).

Variação em 1 ano

Frente a julho de 2021, 4 das 5 atividades de serviços cresceram na Bahia, puxadas mais uma vez pelos serviços prestados às famílias (20,3%).

O crescimento do volume de serviços prestados na Bahia em julho de 2022, na comparação com julho de 2021 (2,5%), foi resultado de altas ocorridas em quatro dos cinco grupos de atividades investigados pelo IBGE.

A principal influência positiva para o resultado veio mais uma vez dos serviços prestados às famílias (20,3%). Há 16 meses, desde que os serviços baianos passaram a avançar ininterruptamente frente ao mesmo mês do ano anterior (desde abril/21), esse grupo de atividades também cresce, apresentando as maiores taxas, e puxa o setor para cima.

O segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (3,1%) apresentou o terceiro maior crescimento e deu a segunda contribuição mais positiva para os serviços baianos em julho 22/julho 21.

Apenas os serviços de informação e comunicação (-12,1%) tiveram queda de volume, em julho, na Bahia. Foi o oitavo recuo mensal seguido da atividade, que acumula perda de -6,3% no ano de 2022.

Turismo

Serviços turísticos na Bahia crescem tanto entre junho e julho/22 (0,6%) quanto frente a julho/21 (14,3%). Em julho de 2022, as atividades de serviços ligadas ao turismo na Bahia avançaram tanto frente ao mês anterior (junho), na série com ajuste sazonal (0,6%), quanto na comparação com julho de 2021 (14,3%).

De junho para julho, a variação positiva no estado (0,6%) foi a menor entre os 12 locais onde o agregado de serviços turísticos é investigado separadamente e ficou aquém da verificada no Brasil como um todo (1,5%).

Dez unidades da Federação apresentaram resultados positivos, lideradas por Santa Catarina (9,6%), Espírito Santo (6,5%) e Paraná (4,6%). Rio Grande do Sul (-1,1%) e Minas Gerais (-0,6%) tiveram quedas.

Já na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a Bahia teve, em julho, a sua 16a alta consecutiva no volume de serviços ligados ao turismo (14,3%). Com apenas o 10º melhor resultado entre os 12 locais investigados, o indicador do estado ficou mais uma vez abaixo do nacional (41,9%).

Houve altas em todos os 12 estados, liderados por Minas Gerais (38,7%), Ceará (38,2%) e Santa Catarina (37,5%).

No acumulado de janeiro a julho de 2022, as atividades de serviços ligadas ao turismo na Bahia acumularam crescimento de 38,2%, frente ao mesmo período de 2021. O avanço, embora menor do que o nacional (41,9%) e apenas o 7º entre os 12 estados investigados, foi o maior para esse período, na Bahia, em todos os dez anos da série histórica da PMS, iniciada em 2012 para esse indicador.

Nos 12 meses encerrados em julho, os serviços turísticos baianos mantêm o terceiro melhor desempenho do país (48,4%), atrás de Minas Gerais (60,0%) e Rio Grande do Sul (56,8%). Nacionalmente a alta é de 38,5%