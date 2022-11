Sette Restaurante será o meeting point oficial Alô Alô Bahia durante a Copa

Sette Restaurante (divulgação)

O Sette Restaurante, na Ladeira da Barra, será o meeting point oficial do portal Alô Alô Bahia durante a Copa do Mundo do Qatar. O start da temporada acontece no próximo domingo (20), com o coquetel de lançamento do QG para 120 convidados.

Além de transmitir todos os jogos da seleção brasileira em telões espalhados por seus ambientes, quem for ao Sette durante a competição degustará de menus especiais criados especialmente para a temporada, além da coquetelaria de alto nível, marca registrada da casa comandada pelos empresários Steve Saback e Lucas Queiroz. Nos dias das partidas, DJs da cena nacional também serão convidados para tocar com os residentes do restaurante, que receberá uma decoração temática, criando um clima de torcida para Brasil. A programação dos dias será divulgada no perfil do Sette no Instagram.

Novo álbum

Daniela Mercury foi uma das convidadas da versão baiana do Miss Brasil Gay, realizado no Teatro Jorge Amado, na Pituba, na noite desta segunda-feira (14). Ela recebeu o título de Musa do Brasil, honraria que já foi dada a artistas como Ivete Sangalo e Alinne Rosa, entre outras. Depois de agradecer pela homenagem, a cantora revelou estar preparando um novo álbum. Em conversa com o Alô Alô Bahia após descer do palco, Daniela contou que o disco terá 14 faixas. “Eu comentei a informação e acabei lhe dando um furo de reportagem. Eu gravei hoje o álbum, antes de vim para cá. Estava ouvindo as mixagens e vou voltar para terminar de ouvir em casa. Eu espero que seja de muito sucesso, ele chega com muita luz. Não posso falar muito, mas daqui a alguns minutos ele passa a existir”, afirmou.

Evento de fim de ano

O Alô Alô Bahia promove seu tradicional evento de fim de ano, em 12 de dezembro, no restaurante Amado, em Salvador. Dessa vez, o encontro para empresários, executivos e agentes de transformação promoverá grande debate sobre Sustentabilidade, Cultura, Diversidade e Inclusão.

Temporada baiana

Paulo Henrique Cardoso circulou com a esposa, Van Van Seiler, neste fim de semana por Trancoso, no sul da Bahia. O filho do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso é habitué do famoso vilarejo, onde possui uma casa de praia. No sábado (12), Paulo Henrique esteve em restaurante próximo ao Quadrado.

Marina ganhará restaurante inspirado na Costa Amalfitana

Mais novo restaurante da Bahia Marina, em Salvador, o Lotti Cucina Italiana já tem data para ser inaugurado: 5 de dezembro. Comandado pelos empresários Múrcio e Rodrigo Dias, do Grupo Tokai e Guto Baiardi e Marcelo Rangel, do Pereira e Farid, vai oferecer ao público um menu inspirado na culinária italiana mediterrânea. Além de clássicos dessa gastronomia, o cardápio trará pratos autorais, utilizando ingredientes frescos e originais.

Há menos de um mês da sua inauguração, o chef Manuel Coelho, que também é sócio da casa, e a renomada chef Giovanna Grossi – que acaba de ser eleita a chef revelação pela Veja São Paulo Comer & Beber 2022/2023 - já aterrissaram em solo baiano para o treinamento final da equipe. O projeto arquitetônico é assinado por Caio Bandeira e Thiago Martins, do escritório Architects+Co.

Carol Bassi (reprodução)

Expansão

Após ser comprada pelo grupo Arezzo por R$180 milhões de reais, a grife Carol Bassi, da empresária que dá nome à marca, continua em plena expansão pelo país. Agora, acaba de abrir uma loja em Trancoso, na Bahia. O espaço funciona em pleno Quadrado, ao lado do restaurante Cantinho Doce. “Sim, temos uma CB em Trancoso. Que presente poder celebrar a energia da Bahia e viver tudo isso que meu trabalho proporciona”, disse Carol em postagem nas redes sociais. Carol administra a empresa ao lado do marido, Caio Campos, que possui 25 anos de experiência em moda.

Abílio Diniz e Jorge Paulo Lemann. (divulgação)

Encontro de peso

Os empresários Abílio Diniz e Jorge Paulo Lemann prestigiaram o casamento de Marcella Tranchesi e Rodrigo Klamt, anteontem, em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Os dois são amigos de longa data e, além de terem em comum o sucesso no mundo empresarial, compartilham o gosto pelos esportes e pela filantropia.