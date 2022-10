Seu Jorge choca fãs ao revelar nome do próximo filho e divide opiniões

Há alguns meses, o cantor Seu Jorge revelou aos seguidores que estava esperando um filho com a namorada, Karina Barbieri. O bebê deve chegar ao mundo no início de 2023.

No entanto, na noite deste domingo (9), o famoso apareceu no programa Domingão com Huck para revelar o nome do filho e chocou o público que estava na plateia, além dos telespectadores e internautas que, obviamente, repercutiram nas redes sociais.

Segundo Seu Jorge, seu filho vai se chamar Samba. "Meu quarto filho vai se chamar Samba. Chega mais ou menos em 15 de janeiro", comentou. A ideia do nome dividiu opiniões no Twitter.