Sexo, amor e distância: educadora sexual dá dicas em live do CORREIO 

O Dia dos Namorados está chegando e, em função do isolamento social, muitos casais terão se reinventar nas comemorações. Para ajudar quem está sem saber com fazer para contornar a distância o CORREIO entrevista nesta terça-feira (09), às 18h, Cris Arcuri, que é educadora sexual e palestrante, na live Saúde & Bem-Estar no Instagram do CORREIO (@correio24horas).

Cris Arcuri criou um método de entretenimento para Chá de Lingerie, um tipo de despedida de solteira para noivas, com a presença das melhores amigas, onde o foco da comemoração é falar sobre intimidade, e a noiva ser presenteada com um enxoval íntimo.completo.

Desse 2014, Cris Arcuri já fez mais de 270 chás impactando mais de 15 mil mulheres com informação sobre sexualidade e relacionamento, sempre com o foco de desconstruir a educação sexual e empoderar mulheres, nesse caso, através da informação correta.

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.