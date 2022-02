Sexo de Eli e Nat, Vyni com ciúmes e novo casal: o que rolou na madrugada do BBB 22

O romance tomou conta da madrugada do BBB 22. Quatro casais se beijaram - a até mais que isso - na festa da líder: Eliezer e Natália; Lucas e Eslovênia; Jade e Paulo André; e o novo casal, Laís e Gustavo.

A líder e PA se beijaram pela primeira vez na frente dos outros brothers. Já entre os outros casais, o clima esquentou mesmo foi no quarto ao fim da festa.

Destaque para Natália e Eli, que não ficaram só nos beijos e recorreram ao famoso edredom durante o sexo. Enquanto se beijavam, Nat pediu a Vyni que pegasse uma camisinha para o casal. O garoto foi.

Detalhe que horas antes deste momento, o cearense mostrou-se com ciúmes dos beijos de Nat e Eli.

Quer que eu te expulse da sua própria festa? Eli só combina com uma pessoa.", disse Vyni.

"Quem?", perguntou Jade.

Vinicius deu de ombros e foi misterioso em sua resposta: "Fica aí a reflexão."

Mesmo assim, ele pegou a camisinha e viu, assim como o público, a movimentação na cama.

Outro detalhe importante deste beijo é que Eliezer segue com uma ferida na boca causada por herpes. Em determinado momento, os lábios dele começaram a sangrar. Nada que fizesse o ritmo da pegação diminuir.

Novo casal

Durante o dia, Laís revelou a Jade que pensava em beijar Gustavo na festa como estratégia de jogo. Não deu outra. Os dois passaram longos minutos se beijando no quarto grunge.

O carinho entre a dupla seguiu por um tempo, até ser interrompido por Paulo André e Pedro Scooby. "Vocês querem que eu pegue o edredom, gente?", disse o surfista em tom de brincadeira. Douglas também brincou com a médica e o bacharel em direito e disse: "Tá com a língua grudada?".

Enquanto ria dos brothers, Gustavo se atrapalhou e acabou caindo da cama — causando mais risadas nos demais moradores do quarto. Minutos depois, o casal voltou a se beijar e a trocar carícias. Sussurrando para o brother, Laís disse: "Meu Deus do céu, não acredito que estou beijando na cama no BBB [...] Ai que horror, meu Deus do céu".

Alvos do veto

Falando de jogo agora, Jade Picon revelou a Eliezer três nomes como alvos de seu veto na prova do líder, caso ela ganhe o benefício.

A influenciadora afirmou que tem a intenção de vetar apenas os rapazes do grupo adversário, sendo Douglas, Arthur e Gustavo.

Chacota

Gustavo não tem nem uma semana de BBB e, mesmo assim, já movimentou o reality mais que praticamente todos os participantes que estão lá desde o início. Em conversa com Laís, o "heterotop" explicou sua estratégia kamikaze.

"Laís, esse jogo tava sendo visto como chacota lá fora, chacota", afirmou o brother.