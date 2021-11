Sexo em público, embriaguez e sofrência: vídeos do show de João Gomes no RN viralizam

A sofrência pegou de jeito um homem, que rasgou a camisa na força do ódio enquanto escutava um refrão mais sensível às suas memórias. Já outra mulher teve mais problemas com o álcool e caiu de uma mesa após tentar fazer uma estripulia. Em meio a esta celeuma, um casal não se importava com nada, nem com o público em volta, e transava à luz do dia.

Tudo isso aconteceu durante um show do cantor João Gomes no município de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. A apresentação aconteceu em 13 de novembro, mas os registros da festa viralizaram apenas nesta quinta-feira (25) nas redes sociais.

Apesar de os cantores Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes também terem se apresentado no evento, os vídeos viralizaram como sendo apenas do show de João Gomes. Inclusive, muitos dos vídeos que repercutiram nas redes foram gravados durante shows desses outros artistas.

Além dos vídeos feitos no local do show, registros de pessoas embriagadas pela cidade e dormindo em locais públicos também viralizaram. Assista: