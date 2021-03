Sexta-feira santa: confira opções de delivery de ingredientes e comida baiana

O combo comida baiana e sexta-feira santa já é tradicional em Salvador. Entretanto, até mesmo os costumes mais duradouros foram afetados pela pandemia do coronavírus. Com os restaurantes fechados e a impossibilidade de reunir a família, a saída é garantir a dose de dendê dentro do lar para tentar manter alguma normalidade. Para isso, é possível recorrer a diversos estabelecimentos que entregam pratos prontos ou até mesmo os ingredientes para preparar o almoço em casa.

Integrante da linha de frente, a dentista Laurência Oliveira, 23 anos, já fez uma encomenda de delivery do restaurante Ataré Ina para assegurar sua moqueca com arroz, caruru e vatapá no dia 2 de abril. “Antes da pandemia, eu confraternizava com meus familiares. Mas, nesse ano, só vou ficar em casa. Então, pedi a comida porque não vale a pena comprar os materiais e cozinhar só para três pessoas”, comenta Laurência.

Outro complicador da logística da celebração da semana santa é que a prefeitura adotou medidas mais restritivas de isolamento social desde segunda-feira (29) até às 5h do dia 5 de abril. Nesse período, um número ainda mais reduzido de estabelecimentos essenciais pode funcionar e o pedido é para que a população reforce ao máximo o isolamento. Com isso, o delivery dos ingredientes para fazer o almoço da Sexta-Feira Santa ganham mais destaque.

Confira a lista de estabelecimentos com delivery para garantir a comida da Sexta-Feira Santa

Para quem vai cozinhar em casa

Gilton Pescados | @giltonpescados

Produtos: peixes, camarão, catados, crustáceos, mariscos e outros

Pedidos pelo telefone (71) 98797-9015

Entregas: Salvador e Lauro de Freitas

Fazenda Esperança | @fazenda_esperanca_

Produtos: pescados, itens artesanais, alimentos orgânicos e comida baiana congelada

Pedidos pelo instagram

Entrega: Salvador e Lauro de Freitas

O rei do camarão | @oreidocamarao.ssa

Produtos: peixes, camarão, mariscos e polvo

Pedidos pelo WhatsApp (71) 98152-2270

Entrega: Salvador

Casa do Marinheiro | @casadomarinheiropescados

Produtos: peixes e frutos do mar

Pedidos pelo instagram, pelo número (71) 98162-0920 ou WhatsApp no mesmo número

Entrega: Salvador e Lauro de Freitas

Camarão Express | @expresscamarao

Produtos: peixes, camarão, mariscos e produtos secos

Pedidos pelo instagram ou WhatsApp (75) 99980-1579

Entrega: Salvador

Mundo Nuts | @mundo.nuts

Produtos: castanha de cajú e amendoim

Pedidos pelo WhatsApp (71) 9346-7475 ou no site

Entrega: Salvador

Feira em Casa Salvador | @feiraemcasasalvador

Produtos: kit comida baiana com 1 Kg de quiabo, 500g de amendoim, 500g de castanha, 100g de gengibre, 200g de camarão seco, 1 azeite de dendê, 2 leitos de coco, farinha de pão, 500g de cebola, 500g de tomate, 500g de pimentão e 1 maço de tempero verde

Preço: R$ 70

Pedidos pelo site

Entrega: Salvador e Região Metropolitana até quinta (1º)

Casa de Tereza | @casadetereza_

Produtos: comidas semi-prontas e congeladas com assinatura da chef Tereza Paim. Entre os itens, estão: as bases de caruru, crene do bobó de camarão, vatapá, molho de moquecas e ensopados, feijão fradinho com camarão seco e dendê, peixes em cubos para moqueca, camarão para moqueca, entre outros.

Preços: R$ 85 (vatapá 500g), R$ 30 (Caruru 500g), R$ R$ 39 (feijão fradinho), R$ 33 (molho base para moqueca ou ensopado), R$ 34 (creme base para bobó), R$ 45 (peixes em cubo), R$ 58 (camarão limpo), R$ 31 (pirão)

Pedidos pelo Rappi, Ifood e Take Away, nos números (71) 3329-3016 ou (71) 99170-6475

Para receber a comida pronta

Ataré Ina | @atareinaoficial

Pratos: combo de semana santa para 4 pessoas com arroz, caruru, vatapá e moqueca de peixe e marisco, cada porção pesa 1Kg. Ainda oferece porções separadas

Preço: R$ 130 (combo), R$ 40 (1Kg de vatapá ou caruru), R$ 20 (500g de vatapá ou caruru), R$ 60 (1Kg de moqueca) e R$ 30 (500g de moqueca)

Pedidos podem ser feito pelo instagram ou no WhatsApp (71) 99298-8531 até quinta (1º)

Casa de Tereza | @casadetereza_

Pratos: moqueca de peixe ou xinxim, caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho, farofa e banana

Preço: R$ 74 (1 pessoa)

Pedido pelo Rappi, Ifood e Take Away, nos números (71) 3329-3016 ou (71) 99170-6475

Tortarelli | @tortarelli

Pratos: caruru, moqueca de camarão, bobó de camarão, ensopado de camarão, vatapá, arroz de coco e farofa

Preço: R$ 65 (moqueca, bobó ou ensopado), R$ 29 (caruru ou vatapá), R$ 18 (arroz de coco) e R$ 15 (farofa)

Pedido pelo Ifood, ligação pelo número (71) 3344-2022, WhatsApp (71) 99743-9334 ou site, com entrega exclusiva quinta (1º) e sexta (2)

Dendêlirando | @dendelirando

Pratos: combos com moqueca, caruru, feijão fradinho, arroz, vatapá e banana para 2 a 5 pessoas

Preço: a partir de R$ 135 (para 2 pessoas)

Pedidos podem ser feitos pelo WhatsAppp (71) 99324-6582 até a noite de quarta (31)

Acarajé da Vilma | @acarajedavilma

Pratos: moqueca, xinxim, bobó, siri, marisco, bacalhau, caruru, vatapá, feijão fradinho, arroz e farofa

Preço: R$ 180 (moqueca ou marisco 1Kg), R$ 160 (xinxim 1Kg), R$ 200 (bobó 1Kg), R$ 220 (bacalhau ou siri 1Kg), R$ 40 (vatapá ou caruru 1Kg), R$ 25 (feijão fradinho 1Kg), R$ 10 (porção farofa ou arroz)

Pedidos pelo WhatsApp (71) 99659-5407 (ainda possui vagas de encomendas)

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier