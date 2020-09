Shakira é acusada de sonegar R$ 90 milhões em impostos na Espanha

A cantora colombiana Shakira está sendo investigada pelo governo da Espanha por ter supostamente sonegado cerca de R$ 90 milhões em impostos. De acordo com o El País, para escapar do fisco espanhol, a diva tinha 14 empresas fantasmas em paraísos fiscais.

A reportagem aponta que, como as empresas não possuem funcionários ou materiais, teriam como único propósito esconder a fortuna de Shakira em locais como as Ilhas Virgens e as Ilhas Caymã.

Em 2011, Shakira chegou a pagar 24 milhões de euros à Espnha, que já havia a considerada culpada por sonegação. Agora, a investigação foca nos anos 2012, 2013 e 2014. O desfalque em impostos é avaliado em 14,5 milhões de euros.

No ano passado, Shakira testemunhou e alegou que não morava na Espanha. Ela se rotulou como uma "nômade sem raízes" e que não morava em "nenhum lugar em específico", apesar de viver em Barcelona com o marido, Gerard Piqué, desde 2011.