Shantal cancela festa do filho em Caraíva, na Bahia: muito cheio

Shantal e Matheus Verdelho decidiram antecipar o fim das férias na Bahia e voltar com a família para São Paulo. Eles curtiram o fim de ano em Trancoso, no Sul da Bahia, junto com o pequeno Felippo, filho do casal.

A influenciadora digital explicou nesta segunda-feira (4) que decidiu cancelar a comemoração que faria do aniversário de 2 anos do pequeno "Pippo", em Caraíva, por causa da lotação do lugar.

"Com muita dor no coracão, a gente vai embora dia 6 daqui [Trancoso] e ia para Caraíva, fazer o aniversário do Pippo lá. Mas Caraíva está muito cheio. E acho que não é o momento. Vi uns vídeos e fiquei muito assustada", disse.

Shantal, Matheus e Felippo retornarão para São Paulo para celebrar o aniversário.

Ela e Filippo foram contaminados pelo coronavírus no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, que aconteceu em Itacaré, na Bahia, e que teve a presença de um convidado contaminado. O casamento foi um dos primeiros grandes focos de contaminação do covid no Brasil, em março.

"Decidi fazer o exame e realmente estou com coronavírus e o Filippo também, infelizmente. Mas a boa notícia é que mesmo nos dias que teve febre estava ativo, alegre e brincalhão. Desde a madrugada que acordou com febre, ele estava com tosse, espirro... controlamos a febre dele, mas eu só sabia que ele tava com febre porque eu pegava nele e porque ele acordava de madrugada", contou.

Shantal e Felippo