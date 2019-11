Shaylon e Edson vão reforçar o Bahia contra o Cruzeiro

O grupo do Bahia vai ganhar dois reforços para o duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (3), às 19h, no Mineirão. O meia Shaylon e o volante Edson, que faz parte do time sub-23, vão se juntar ao elenco em Belo Horizonte.

A dupla foi chamada por Roger após o Bahia perder os volantes Gregore e Ronaldo para o duelo. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo durante a derrota para o Santos, na Vila Belmiro, e vão desfalcar o tricolor na cidade mineira.

No sábado (2), o Bahia fará o único treino antes de enfrentar o Cruzeiro. Roger Machado não confirmou o time que inicia a partida, mas a tendência é que Edson seja titular ao lado de Flávio, já que eles são os únicos disponíveis para o setor. A outra opção seria Elton, que se recupera de uma cirurgia no joelho e não tem condições de jogo.

Aos 21 anos, Edson chegou ao Bahia em abril para fazer parte da equipe de aspirantes, treinada por Dado Cavalcanti. No primeiro semestre ele disputou o Campeonato Potiguar pelo Globo.

“Só Deus sabe o quanto eu espero essa oportunidade. Não é da forma que a gente queria, mas temos que estar preparados para situações como essa. Sabia que isso poderia acontecer e venho trabalhando firme para, se o professor optar por mim, estar bem para ajudar o Bahia a sair com o triunfo lá em Belo Horizonte”, disse o jogador.

Sobre suas características, Edson afirmou que gosta de jogar de primeiro volante, mas pode atuar mais à frente se for do desejo de Roger. "Regularmente eu treino mais de primeiro volante, mas caso ele (Roger Machado) precise que eu atue um pouco mais à frente, vou estar preparado também", continuou ele.

Edson já foi relacionado por Roger para outras partidas do Campeonato Brasileiro, mas nunca deixou o banco de reservas. Caso seja o escolhido do treinador, o jogador vai estrear com a camisa do Bahia.