Sheherazade cita Chico Buarque após ser punida por Silvio e deixar Twitter

A jornalista Rachel Sheherazade se manifestou após seu afastamento do SBT Brasil, telejornal que comanda há oito anos na emissora homônima. Em sua rede social, ela publicou a imagem de uma boca tampada com duas fitas, sugerindo que está sendo impedida de opinar, e legendou a foto com o trecho de Cálice, música de Chico Buarque lançada durante a ditadura militar (1964-1985).

"Afasta de mim esse: - Cale-se!", escreveu Sheherazade, mencionando a canção composta em 1973 por Chico Buarque e Gilberto Gil, que usaram palavras de mesma sonoridade para driblar a censura federal durante a ditadura militar.

(Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo co m o site Notícias da TV, escrito por Daniel Castro, do Uol, Sheherazade pode não ter seu contrato renovado pelo SBT. Antes queridinha do empresário e apresentador Silvio Santos, a jornalista foi afastada do SBT Brasil na última sexta (9) e tem sido atacada por eleitores do presidente Jair Bolsonaro incomodados com suas opiniões na internet.

Na polêmica mais recente, a jornalista chamou de "monstros" os agentes da penitenciária de Altamira (PA), onde ocorreu um massacre com 58 mortos, 16 por decapitação. O sindicato que representa a categoria protestou contra Sheherazade e exigiu um posicionamento do SBT.

Segundo o SBT, Sheherazade ganhou folga, por isso não apresentou o telejornal de sexta. Neste dia, a repórter Solange Boulos dividiu a bancada com Carlos Nascimento.

A apresentadora também anunciou sua saída do Twitter, onde também opinava contra Bolsonaro e recebia ataques de eleitores favoráveis ao governo: