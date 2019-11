Sheila Mello relembra fim da relação com Xuxa: 'Faço terapia há anos'

Foto: Reprodução/Instagram

Após oito anos, Sheila Mello e Fernando Scherer, o Xuxa, anunciaram o fim do casamento em agosto do ano passado. Em entrevista ao portal UOL, a ex-loira do Tchan comentou o fim da relação entre os dois e admitiu que a separação mexeu bastante com seus planos.

"Faço terapia há muitos anos e hoje, estudando Psicologia, tenho essa pérola de que toda crise nos leva para um desenvolvimento muito grande. Não é fácil você abandonar uma coisa que você tinha idealizado, porque sempre idealizei uma família, mas junto com a sombra há muita luz", disse Sheila ao UOL.

Ex-casal e a filha, Brenda (Foto: Reprodução)

Sheila e Scherer se conheceram quando participavam do reality A Fazenda, da Record, em 2009. Após a saída do programa, a ex-bailarina e o ex-nadador assumiram o namoro e se casaram em junho de 2010. Em 2013, ela deu à luz Brenda, única filha do casal.

"A minha relação com a minha filha ficou mais próxima [com a separação]. Na questão profissional, estou num momento muito legal. Teve essa perda da ilusão da família, mas tive muita conquista no lado de desenvolvimento pessoal", explica.

Desde o nascimento de Brenda, hoje com 6 anos, Sheila passou a conhecer um outro lado dela, até então pouco explorado. Ela disse que sempre foi muito autoritária, mas, ao se tornar mãe, deu mais espaço para a sutileza.