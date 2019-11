Shopping abre mais de 100 vagas temporárias

O Outlet Premium Salvador, localizado na Estrada do Coco, vai abrir neste final de ano mais de 100 vagas temporárias de emprego. Algumas lojas, inclusive, já iniciaram o processo de contratações. A Polo Wear, por exemplo, conta com 15 oportunidades em diversos setores. A Hering e a Rip Curl estão, cada uma, com 10 vagas abertas. Os postos de trabalho contemplam funções como gerente, vendedor, operador de caixa e estoquista. Interessados podem cadastrar o currículo no link http://vagas.intranetmall.com.br/opssasalvador/.

