Shopping Barra antecipa período de promoções

O Shopping Barra, este ano, decidiu antecipar e estender o período de promoções e adotou o Barra Friday, que começou nesta quarta-feira (18) e segue até 29 de novembro. Desta forma, os clientes já podem aproveitar os descontos em itens de vestuário, acessórios, decoração, eletrodomésticos, móveis, entre outros. Para ajudar na seleção de produtos, algumas influenciadoras digitais farão os “achadinhos” com as melhores oportunidades de compras, para serem postadas nas redes sociais do Barra.

“Seguindo um movimento do segmento varejista, nesse ano, decidimos antecipar a nossa campanha, criando o Barra Friday. Desta forma, nossos clientes terão 12 dias de ofertas para aproveitarem as oportunidades de compras de uma forma bastante tranquila”, explica Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra.