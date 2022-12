Shopping Barra faz aniversário sorteando mais de meio milhão de reais em prêmios

O Shopping Barra faz aniversário, mas quem vai se surpreender com os presentes são os clientes e vendedores. Em alusão aos 35 anos de história, o Barra sorteará 35 vales-compras para seus clientes, cada um no valor de R$15 mil, para gastar à vontade no shopping. O valor total da premiação será de R$525 mil, sendo que os vendedores também participarão de uma campanha de incentivo, com 35 colaboradores contemplados.

Para participar da promoção, os clientes devem trocar os cupons fiscais de 11 de novembro a 29 de dezembro. A cada R$400 em compras, terá direito a um cupom do sorteio. Aos domingos, os cupons serão em dobro. A troca de notas fiscais será feita no formato online, através dos totens disponíveis no Barra Gourmet, próximo ao balcão de informações da promoção, ou pelo site www.natalshoppingbarra.com.br.

Decoração da área externa do Shopping Barra

Os clientes também poderão conferir e se encantar com as Paradas de Natal, que já se tornaram uma tradição para divertir e emocionar os visitantes. Quem for conferir a decoração encontrará também as árvores do projeto Árvore dos Sonhos. Elas ficam espalhadas em todos os pisos do empreendimento e, mais uma vez, irão presentear crianças atendidas por instituições beneficentes. Os clientes poderão retirar um dos cartões disponíveis e fazer o sorriso de uma criança brilhar ainda mais forte neste Natal.

Festa dos Ursos

A decoração tem como tema Festa dos Ursos

Com o tema Festa dos Ursos, todo esse clima de confraternização e festividade está refletido na decoração de Natal assinada por Cecília Dale. Para simbolizar a data comemorativa dos 35 anos de aniversário, o cenário conta com um bolo gigante iluminado, uma mesa repleta de doces e guloseimas, além de várias caixas de presentes.

Os ursos são os anfitriões da festa, juntamente com o Papai Noel e os seus ajudantes, que chegaram a Salvador no último dia 3, com um espetáculo memorável, marcado por uma superprodução. “Tivemos um momento de muita emoção na chegada do Papai Noel, com um show repleto de tecnologia de ponta, mas também com muitos recursos sensoriais e emotivos, que traduzem a missão do Barra de proporcionar toda a magia e encantamento aos nossos clientes”, afirmou Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra.

A decoração natalina tem ainda como destaque um grande carrossel, que está no centro da Praça Euvaldo Luz, sob a Árvore de Natal. Também fazem parte do cenário outros atrativos temáticos como a carruagem com cavalo animatrônico, balanço rema-rema, soldado quebra nozes, além da família urso preparando um recheado bolo de aniversário, e um urso inflável instagramável gigante, com 3,5m de altura.

Os clientes do Barra podem ainda conferir a ambientação e se divertir com os carrinhos que servem para crianças e adultos, propiciando a interação em família. Completando a decoração, o belo presépio com os principais homenageados da festa, celebrando o nascimento de Jesus. Já o Trono do Noel ficará no L4 Norte, próximo ao cinema, recebendo as famílias durante todo o período de funcionamento do shopping. O acesso é aberto ao público e funciona no mesmo horário de funcionamento do shopping.

A Parada Encantada acontece de quinta a domingo, a partir das 15h30