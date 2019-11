Shopping Barra promove Natal interativo

Uma das épocas mais aguardadas do ano finalmente chegou. A cidade recebeu as luzes de Natal e os preparativos para a data especial começaram. No Shopping Barra, enquanto as lojas e corredores dos quatro pisos trazem aquele movimento típico do período, a tradicional praça Euvaldo Luz está decorada para receber o público, que todos os anos vai conferir os enfeites e se encantar com as inovações de encher os olhos, principalmente das crianças.

Este ano, o shopping apostou na inovação tecnológica e interatividade para que o público pudesse fazer parte ativa da atração. O cenário da praça central traz jogos – inclusive um game de voo em realidade virtual (RV) –, e um tobogã gigante, que permite descer de um andar ao outro. A Árvore de Natal ganhou 98 caixas iluminadas ao longo do seu 14,5 m de altura. O próprio público pode mexer nas cores, através de um totem, dando ritmo ao show de luzes.

Realidade virtual faz parte do entretenimento

O tradicional momento da foto com o bom velhinho também ganhou uma dinâmica diferenciada. Logo na entrada do Barra, uma novidade tecnológica: um Papai Noel 3D com 8 metros de altura dá as boas-vindas ao público e reproduz em seu porta-retrato as fotos que os visitantes podem tirar num dispositivo instalado em sua própria estrutura. Basta se posicionar na frente da câmera que está na base do Papai Noel e tirar aquela linda foto de Natal. Uma experiência única, divertida e, sobretudo, afetiva. Este ícone da celebração natalina tem tem revestimentos coloridos que são vistos durante o dia e à noite é iluminado por mais de 28 mil pontos de LED.

Praça Central transformada para o Natal

Parada Encantada

Ela já se tornou marca registrada do Natal no Barra e é esperada durante todo o ano. Mais uma vez, a Parada Encantada continua divertindo o público com desfiles e shows elaborados pela Manto Produções, sempre de quinta a domingo, a partir das 16h. Nesses dias, às 19h30, haverá shows abertos ao público na Praça Central Euvaldo Luz com os personagens interagindo com as famílias e distribuindo botons temáticos colecionáveis para a garotada. Por lá também acontecem apresentações de coral de segunda à quarta-feira, embalando os visitantes com repertórios que vão do erudito ao popular.

“O Shopping Barra foi pioneiro nesse tipo de atração natalina na Bahia e as pessoas vivem perguntando se elas continuam na nossa programação. Traremos novos personagens, mas mantendo a qualidade de excelência que sempre encanta o público”, afirma Karina Brito, gerente de Marketing do Shopping Barra. Karina ressalta que, apesar de manter o clima natalino focado no lúdico e emotivo, o shopping continua trazendo novidades, sempre buscando utilizar soluções criativas e tecnológicas que tornem esse momento, que é tão especial para o segmento, cada vez melhor.

Inclusivo

Além de interativo, o Natal do Barra também segue inclusivo. Entre os brinquedos que acessados gratuitamente, alguns podem ser utilizados por crianças em cadeiras de rodas, como o balanço natalino. E sendo um empreendimento tradicionalmente petfriendly – primeiro shopping a aceitar a circulação de pets na Bahia –, os bichinhos de estimação também não poderiam ficar de fora. O lugar cativo para esses seres, que também são considerados membros da família, estará mais uma vez reservado ao lado do trono do Papai Noel que recebe os visitantes dentro do shopping, no L3 Sul. O “bom velhinho” está presente todos os dias, durante todo o horário de funcionamento do Barra, até a véspera de Natal, dia 24 de dezembro.

Programação dos corais:

Hoje (26), 18h - Coral Ars Cantandi

Amanhã (27), 18h - Coral do CAMI

02/12, segunda- feira, 18h - Coral Ministerio Genesis

03/12, terça-feira, 18h - Coral 2 de Julho - APCEF/BA

04/12, quarta-feira, 18h - Coral Dorilandia

09/12, segunda- feira, 18h - Coral Novos Cantos

09/12,19h - Coral Cantare

10/12, terça-feira,18h - Banda da Marinha

10/12, 19h - Coral FJS

11/12, quarta-feira,18h - Coral Mendes

16/12, segunda -feira, 18h - Grupo Vocal Pentágono

17/12, terça-feira,18h - Coral Casa do Caminho

18/12, quarta-feira,18h - Coral Kids da Igreja Batista

23/12, segunda-feira, 18h - Grupo Cantarolando da Justiça Federal da Bahia

