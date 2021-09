Shopping Bela Vista aumenta segurança após denúncias de sexo nos banheiros

O Shopping Bela Vista anunciou um reforço no esquema de segurança de seus banheiros após denúncias de que pessoas estavam usando o espaço para ter relações sexuais.

Em nota, o shopping informou que "proíbe e repudia qualquer prática de ato obsceno nos banheiros ou em quaisquer outros espaços do empreendimento e que vem adotando uma série de medidas a fim de coibir tais ações".

Além do reforço de profissionais que atuam na segurança e das constantes fiscalizações, o shopping lançou uma campanha interna informativa e aumentou o número de câmeras de segurança para monitorar locais estratégicos.

"Foram instaladas placas educativas nas entradas dos banheiros com informações sobre o crime da prática de ato obsceno em lugares públicos, abertos ou de exposição ao público. As ações têm como objetivo alertar e prevenir que esse tipo de situação aconteça. O Bela Vista informa ainda que todas as irregularidades flagradas são comunicadas imediatamente para as autoridades competentes para que sejam tomadas todas as providências cabíveis com os infratores", concluiu o centro de compras.