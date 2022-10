Shopping Bela Vista inaugura decoração de Natal com Fábrica de Doces e show de luzes

Abrindo a temporada natalina, o Shopping Bela Vista estreia a decoração de Natal da Bela Fábrica de Doces já neste domingo (23). Com direito à vinda do Papai Noel, apresentação do corpo de ballet da Cia On Broadway e show de luzes, a inauguração acontece aberta ao público, às 18h, na Praça Central (L1).

A partir da abertura, a decoração de Natal dentro do shopping também estará oficialmente livre para visitação do público. O cenário conta com uma fábrica de doces, vila temática com parque composto com roda gigante em formato de doces, carrossel de cupcake, árvore de Natal com escorregadeira, casa de doces com piscina de bolinhas, além da árvore de Natal principal, que chega a 15 metros de altura, e estará decorada com pirulitos, biscoitos, cupcakes, sorvetes, roscas natalinas, laços, flores e de lâmpadas de LED.

Além da árvore de 15 metros, uma Ursa Confeiteira Animatrônica, de 3 metros, que possui mecanismo de interatividade - como microcâmeras e recursos de som - estará partilhando receitas e dicas de presentes com visitantes do shopping.

A campanha e decoração somaram investimento de R$ 2,5 milhões para contratação, compra de materiais, promoção e espetáculos. A ação gerou mais de 200 empregos diretos e indiretos.