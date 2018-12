Shopping da Bahia comemora 43 anos de construído

Considerado um dos centros de compras mais tradicionais da cidade, o Shopping da Bahia (antigo Shopping Iguatemi) celebra 43 anos de história este mês.

O projeto teve início em abril de 1974, sob a responsabilidade da Construtora Norberto Odebrecht (CNO), com o objetivo de criar um novo polo de comércio e serviços em Salvador. Era o segundo shopping center a ser construído no país e o primeiro do Norte/Nordeste

(Foto: Reprodução)

A área total ocupada pelo projeto foi de 78 mil metros quadrados, incluindo a área construída, estacionamento, jardins e calçadas. A construção se utilizou de técnicas inovadoras de engenharia civil para a época, entregando o shopping em dezembro de 1975, com 200 lojas, dois cinemas, restaurantes, lanchonetes e lojas de serviços. Suas praças e alamedas homenageiam baianos célebres, como Irmã Dulce, Dorival Caymmi, Divaldo Franco e Gilberto Gil.

Hoje, o shopping permanece como um dos maiores do estado, com um mix de mais de 500 lojas, atraindo mais de 3,5 milhões de pessoas por mês.

Diogo Oliveira pôs apto à venda

O designer de interiores Diogo Oliveira, baiano radicado em São Paulo, pôs à venda seu apartamento da Avenida Paulista.

O imóvel conta com 490m², janelas blindadas, persianas automatizadas e cozinha com eletrodomésticos da Viking. É nele que Diogo recebe e hospeda diversos amigos, como Carlinhos Maia, Flavia Pavanelli e MC Kevinho.

Diogo Oliveira

Filho de uma pedagoga e de um metalúrgico de Feira de Santana, Diogo está pedindo um pouco mais de 6 milhões pelo apartamento. Ele vai se mudar para uma cobertura em Higienópolis. “Irei fazer na parte de baixo uma espécie de hotel-boutique, com seis suítes, para hospedar amigos e celebridades. E na parte superior será um studio loft todo aberto e isolado acusticamente para os encontros e festas”, nos disse Oliveira que, sim, ele chegou lá.



Mercado Modelo vai receber fotografias de Pierre Verger

A arte do fotógrafo francês radicado na Bahia Pierre Verger vai ocupar mais um espaço, dessa vez no Mercado Modelo, em Salvador.

Com show da cantora Márcia Short, a abertura da ambientação Verger no Mercado Modelo acontecerá na próxima quinta-feira (20), das 18h às 20h.

Com isso, a partir dessa data, quem passar por lá poderá conferir dezenas de fotografias de Pierre Verger sobre a Bahia antiga. Algumas das obras serão em tamanho gigante – as maiores já impressas.

Encontro

Os empresários Marilda Andrade Menezes e Marcos Menezes, donos da Arqluz Iluminação, vão comemorar o final de 2018 e a expectativa de bons negócios em 2019, depois de amanhã, na loja da Rua do Timbó, no Caminho das Árvores. O evento, apenas para convidados, está marcado para começar às 18h.

Marilda Andrade Menezes e Marcos Menezes

Para quem adora champagne

Entre os dias 11 e 13 de janeiro, o Restaurante Preta, na Ilha dos Frades, vai sediar o Veuve Clicquot Experience, que vai contar com open drinques na sexta-feira, sunset com Djs no sábado e almoço harmonizado com a marca de champagne no domingo. A produção leva a assinatura de Angeluci Figueiredo e Wagner Miau.



Cool

A natureza mística e cultural da Bahia inspirou a stylist Livia Cady na criação de sua coleção em parceria com a Wari Pratas, que foi lançada, anteontem, no Farol Café Wine Bar, dentro do Farol da Barra. As peças trazem pedras naturais, elementos religiosos e búzios, distribuídos em colares, anéis, tornozeleiras e brincos.

Livia Cady

“Essa coleção reúne tudo o que eu mais amo na Bahia: cultura, sincretismo, fé e natureza”, conta Livia. Os acessórios estarão à venda na loja e no e-commerce da marca.

Nós vamos invadir sua praia

As festas de fim de ano em Barra Grande, na Península de Maraú, litoral Sul da Bahia, prometem reunir muita gente badalada.

A coluna apurou que diversos jogadores do Barcelona já têm por lá endereço certo para curtir os últimos dias de 2018. O baiano Daniel Alves e o goiano Arthur Melo já são presenças certas, além de influenciadores digitais, como Gkau e Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Daniel Alves

Enlace

A Igreja de São Francisco de Assis foi o cenário do casamento religioso de Paula e Lucas Cardoso, ontem, em Praia do Forte. Em seguida, eles receberam os convidados para festa no Condomínio Enseada do Castelo.

Alô Alô Pedrinho Figueredo, Alberto Renault, João Ciacco, João Gomes e Marcelo Sanches. Beijo, beijo e Maria passa na frente!