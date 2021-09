Shopping da Bahia realiza feira de ação de cães e gatos neste sábado (25)

Uma feira de adoção de cães e gatos acontece neste sábado (24) no Shopping da Bahia. A iniciativa é uma parceria com o abrigo Lar Doce. O evento terá 35 cães e cinco gatos e a expectativa é que 30 deles sejam adotados.

A feira vai acontecer das 10h às 16h no estacionamento I1. As empresas Mundo Pet, Doce Pet, Farmina e Ouro Fino têm parceria com o evento.

Antes da feira, o shopping vai promover um desfile com os animais das 10h às 11h, para estimular a participação no evento. Quem não puder adotar, pode ajudar levando ração para doação ou então comprar o alimento no próprio evento para doar.

O shopping, que desde 2017 é pet friendly, tem espaços "instagramáveis", com molduras para quem quiser fazer fotos com os animais de estimação.

Serviço:

Feira de Adoção Pet SDB

Quando: Sábado (25), 10h às 16h

Onde: Shopping da Bahia, estacionamento I1 (entrada ao lado do Capemi)

Quanto: Grátis