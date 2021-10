Shopping de Feira de Santana terá feira de adoção de animais neste domingo

Quem sonha em ter um bichinho de estimação terá a oportunidade de fazer a adoção neste domingo (24). O Boulevard Shopping, em Feira de Santana, realiza mais uma edição da Campanha de Adoção Pet. O evento começa às 15h e será realizado no Estacionamento G1.

Para conhecer os bichinhos que estão disponíveis para adoção, basta comparecer ao evento, que terá ainda degustação de alimentos de festa para animais, além de circuito de brinquedos para cães.

Quem adotar um animal, além de poder brincar com seu bichinho no espaço, receberá de presente um kit com ração, comedouro, entre outros.

Serviço

O que: Campanha de adoção Pet

Quando: 24 de outubro (domingo), a partir das 15h

Onde: No estacionamento G1 do Boulevard Shopping Feira de Santana