Shopping inicia teste de plataforma digital de vendas

Comodidade, serviço, inovação e pioneirismo. Um dos mais modernos centros de compras do País, o Salvador Shopping avança e é o primeiro Shopping baiano a lançar uma plataforma digital de vendas: o Salvador Shopping Online. Agora, na etapa piloto, o projeto comercializa opções gastronômicas e permite que no mesmo pedido o cliente compre em restaurantes diferentes, além da logística ficar sob a responsabilidade do empreendimento.

Neste momento, a plataforma funciona no formato de soft opening com algumas operações como: Camarada Camarão, Spoleto, San Paolo Gelato, Self Burger, Bob's, Boali e Ridouro. Para quem compra, a navegação é contínua, similar a uma loja virtual. Apesar de iniciar com as operações de alimentação, depois, os demais segmentos serão incorporados. A plataforma pode ser acessada através do link: www.salvadorshoppingonline.com.br.

Outro diferencial da ferramenta é que todo o serviço é realizado por "shoppers", profissionais do Salvador Shopping que proporcionam um atendimento totalmente humanizado, responsáveis por toda interação, desde a retirada na loja até a entrega na casa do cliente. Desta forma, o modelo garante a qualidade e gerenciamento deste atendimento. O Grupo JCPM desenvolveu a plataforma e iniciou com as vendas online no RioMar Recife, no final do ano passado.