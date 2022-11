Shopping Paseo inaugura decoração natalina com espetáculos e ação social

Com o tema “Um Desejo de Natal”, a decoração natalina e a chegada do Papai Noel no Shopping Paseo acontece nesta sexta-feira (11), às 18h, com um espetáculo da Cia on Broadway, além de apresentação de coral e parada com personagens encantados. O estabelecimento firmou parceria com a Fundação José Silveira para realizar uma ação social neste fim de ano. A ação doará brinquedos e alimentos não perecíveis, junto com os clientes, para centenas de crianças e pacientes atendidos pelo Instituto Bahiano de Reabilitação e Centro de Reabilitação da Ribeira.

O conceito da campanha este ano é anunciar a chegada do Natal como um momento mágico, trazendo esperança e o desejo por paz, alegria e prosperidade. “Reforçando o nosso compromisso com o social, o Paseo promoverá essa ação em parceria com a Fundação José Silveira, que receberá os presentes doados tanto pelo shopping quanto por clientes que desejem aderir à campanha e ampliar o número de crianças e pacientes contemplados”, explica o gerente Geral do Shopping Paseo, Joaquim Correia de Melo Neto.

Nesta sexta, durante a parada natalina, as crianças também poderão se divertir com os personagens encantados, que contam com a produção assinada por Flávia Godeiro. São figuras lúdicas e performáticas, com vestuários bem elaborados e interpretações artísticas que encantam o público. As interações acontecem até a chegada do Bom Velhinho, que irá acender a Árvore de Natal e inaugurar a decoração.

A decoração clássica de Natal do Shopping Paseo conta com cores douradas, tons amadeirados e branco. Após a data de inauguração, o Papai Noel receberá a visita das famílias e as cartinhas de Natal em um espaço onde ficará o Trono do Noel, no L1, em frente ao restaurante Soho.

Serviço:

O quê – Inauguração do Natal do Shopping Paseo

Quando – Dia 11 de novembro, sexta-feira, a partir das 18h

Onde – Shopping Paseo, piso L1 (Rua Rubens Guelli, 135, Itaigara)

Quanto - Gratuito

Confira a programação de Natal dos shoppings:

Shopping Barra

Aberta para visitação

Tema: A festa dos ursos

Shopping Itaigara

Aberta para visitação

Tema: Minicidade de Natal

Shopping Paralela

Aberta a visitação

Tema: Mundo Nickelodeon

Shopping Bela Vista

Aberta para visitação

Tema: A Bela Fábrica de Doces

Shopping Center Lapa

Aberta para visitação

Tema: Jardim dos Sonhos

Shopping Paseo

Aberta ao público

Tema: Um desejo de Natal



Salvador Shopping

Aberta ao público

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Salvador Norte

Aberta ao público

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Shopping da Bahia

Inauguração: 15 de novembro

Tema: Natal Nevado do Shopping da Bahia

Atração: 5° edição da Noelândia - A grande biblioteca de Papai Noel

ingressos: www.shoppingdabahia.com.br