Shopping realiza feira para adoção de cães e gatos

Quem está pensando em adotar um filhote de cão ou gato tem uma oportunidade para escolher um bichinho. Está acontecendo, nesse fim de semana, a 2ª edição do Meu Pet no Parque, um evento voltado para pessoas interessadas em adotar e profissionais engajados na causa animal. A ação ocorre no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, e vai até domingo (25), das 14h às 18h.

Segundo os organizadores, nos dois dias do evento, haverá ações de incentivo a adoção responsável de cães e gatos, além de uma equipe de profissionais que estará à disposição para esclarecer dúvidas sobre alimentação saudável e cuidados com o ambiente.

Uma urna Tampet foi instalada próximo à praça de alimentação do shopping. A caixa está sendo usada para recolher tampinhas de garrafa e lacres de latas. A organização informou que o material coletado será convertido em recursos para o pagamento de cirurgias veterinárias dos animais assistidos pela Rede de Mobilização Pela Causa Animal de Lauro de Freitas (REMCA).

A ação Meu Pet no Parque é uma parceria entre o Parque Shopping, a TAMPET, a REMCA e seus profissionais parceiros.