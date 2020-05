Shoppings de Itabuna também poderão funcionar por drive thru

A prefeitura de Itabuna permitiu a reabertura de shoppings center na cidade para funcionamento na modaalidade de drive thru. Em decretado publicado na segunda-feira (18), as regras foram definidas. O município é o segundo com mais casos de coronavírus na Bahia, com 638 confirmados, atrás apenas de Salvador.

A compra deve acontecer de maneira eletrônica, mas o cliente pode pagar na entrega, em um guichê alocado no estacionamento. Os shoppings devem cumprir várias exigências para evitar aglomerações, garantindo a segurança de funcionários e clientes.

O shopping pode ter até 15 guichês de no máximo 3 metros quadrados, distanciando-se pelo menos dois metros um do outro. Só será permitido um funcionário em cada guichê, usando máscara, luvas e com acesso a álcool em gel. Esse funcionário não pode ser de um grupo de risco à covid-19.

Os pontos de coleta da compra não podem ter exposição, estocagem ou armazenamento de produtos, com ofertas de outros itens além dos que foram comprados pelos clientes.

Somente veículos terão acesso ao estacionamento e não será possível desembarcar. O cliente deve usar máscara de proteção facial e deve ficar no máximo por 15 minutos no estacionamento, determina o decreto.