Shoppings de Salvador aplicarão vacinas contra gripe e sarampo neste sábado (30)

Quem quiser curtir o dia no shopping neste sábado (30) poderá aproveitar para garantir sua imunização contra a gripe ou o sarampo. Alguns centros de compras funcionarão como ponto de vacinação no Dia D das campanhas contra as doenças.

No Shopping Barra as vacinas serão ofertadas no Coworking, localizado no L4 Norte. Já no Shopping Itaigara o ponto de vacinação ficará localizado no 1º piso, ao lado do Salão Pátalos. Em todos os pontos de vacinação as doses serão aplicadas das 9h às 16h. Outro estabelecimento que vai aplicar a vacina é a Ferreira Costa, na Avenida Paralela,

VEJA TODOS OS POSTOS DE VACINAÇÃO DO DIA D DA VACINAÇÃO EM SALVADOR

Em qualquer local, a imunização contra a influenza (gripe) será dada para os seguintes públicos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Já o imunizante contra o sarampo será aplicado apenas em crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) e trabalhadores da saúde.