Shoppings de Salvador celebram hoje o Dia dos Solteiros; confira programação

Como já dizia o cantor Wesley Safadão, vida de casado é bom, só perde para a de solteiro. E, para exaltar uma entidade tão fascinante quanto a solteirice, nada mais justo que uma data para celebrá-la de maneira digna. E isto ocorre, mais precisamente, nesta quinta-feira (15).

Em homenagem a este momento ímpar, diversos shoppings da capital baiana irão promover uma série de ações para receber os solteirões soteropolitanos - tanto os convictos quanto os que desejam mudar de time. De qualquer maneira, o dia e o local tornam este programa extremamente convidativos para aqueles que nunca estão sozinhos.

Em pesquisa realizada pelo aplicativo de relacionamentos Happn, 50% dos primeiros encontros ocorrem em locais públicos, como shoppings, por conta da praticidade e segurança. Desta forma, quem não tem um mozão para chamar de seu já pode marcar um encontro com algum pretendente nestes locais - ou ir na fé e encontrar alguém por lá mesmo.

Confira a programação:

Shopping da Bahia

Pra quê ficar em casa, sozinho, entrando em aplicativos de relacionamentos na espera de um match quando você pode pular a etapa e já partir para o local do possível “date”? Esta é a proposta do Shopping da Bahia, que organizará um evento em parceria com o “Happn”, cuja proposta é unir pessoas que estão no mesmo lugar. Desta forma, você já estará no mesmo local que o aspirante a crush.

As atividades ocorrerão no Lounge do Crush, no 3º piso. Serão dois dias para dobrar as suas chances de encontrar alguém especial (15 e 16). Para embalar os solteiros, o evento terá como atração um show da banda DH8 (dia 15) e apresentação de DJ (dia 16). Além disso, os clientes poderão retirar brindes após dar match no Happn.

Dia: 15 e 16 de agosto

Horário: a partir das 18h

Local: Lounge do Crush, 3º piso, Praça Menininha do Gantois

Shopping Bela Vista

Os solteiros de plantão que passarem pelo Bela Vista nesta quinta irão cair no samba ao som de Batifun. A atração faz parte da programação do “Dia S” que o shopping preparou para quem está sem par e não deixa a diversão de lado. A apresentação será das 18h às 20h e é totalmente gratuita.

Dia: 15 de agosto

Horário: das 18h às 20h

Local: Praça Central

Salvador Shopping

Quem for fazer compras no Salvador Shopping poderá voltar com um “paquera” na sacola. Quem irá embalar aqueles que estão “na pista” será a banda Negra Cor, que apresentará um pocket show. Adelmo Casé também será atração a partir das 18h, no Boulevard dos Restaurantes, no piso L3.

No local, o público pode pedir chopp com 50% de desconto no Balada Mix (das 17h às 20h). No Chalezinho, ao pedir um petisco, o cliente ganhará dois chopps de cortesia (17h às 21h30), além de chopp pela metade do preço. Já o La Lupa vai oferecer petiscos com preços promocionais e chopp por apenas R$5 (18h às 20h), enquanto o Mariposa apresenta chopp e roska dobradas e tira-gostos com desconto (das 17h às 20h).

Outra opção para movimentar o Dia do Solteiro é dar uma "passadinha" no Espaço Gourmet, piso L1. No Al Mare, os clientes poderão consumir vinho e whisky com 20% de desconto, além de chopp e roska dobradas, das 17h às 21h. Já no Ferreiro Café, o chopp custa apenas R$6 e a roska R$10, com petiscos em promoção, das 17h às 20h. No Restaurante 33, os clientes vão curtir das 16h às 20h, com chopp a R$7,90 e roska a R$10,95. O Gattai (17h às 22h) aposta no chopp e roska dobrados.

Dia: 15 de agosto

Horário: A partir das 18h

Local: Boulevard dos Restaurantes – Piso L3

Shopping Center Lapa

Se os namorados ganham presente no dia deles, por que os solteiros não? Este é o espírito da comemoração no Center Lapa. Quem quiser dar uma passadinha por lá, além de curtir brincadeiras, descontração e música ao vivo no happy hour do Som na Praça, poderá participar de ações e ganhar brindes exclusivos. Além disso, diversas lojas do estabelecimento estarão com promoções exclusivas para homenagear os solteiros. Veja algumas delas:

Riachuelo – L3: Celular Samsung A10 com controle Vivo. Tela 6.2. Memória 32GB/2Gb RAM. Processador Octa core. Câmera 13MP. Selfie 5MP. Bateria de 3.400mAh - de R$ 849,00 por R$749,00.

Yes Cosmetics – L1: Collection Madero – de R$ 59,90 por R$ 49,90 cada.

Empório do Aço – L2: de 10% a 30% de desconto em produtos selecionados.

Espaço Zen – L1: Massagem relaxante 15 minutos – de R$ 21,00 por R$ 14,00.

Pomodoro – L3: Na compra de meia porção ou prato regular ganhe um latão.

Golden Grill: L3: Na compra de 4 latões o 5º é grátis / 400g de petisco por R$ 20,00 (batata e proteína) / Na compra de uma pizza grande ganhe um refrigerante de 1L.

Shopping Barra

Já o Barra aposta numa pegada mais clássica. Na Praça de Alimentação, às 17h30, quem dá o embalará os corações solteiros é o cantor, compositor e violonista Duda Menezes, com um estilo bastante eclético, que vai do rock ao sertanejo. Já na Praça Central Euvaldo Luz, quem comanda a festa a partir das 19h é a banda Herbert & Richard, um grupo de baile diferenciado, cheio de estilo e personalidade. No repertório, clássicos do rock dos anos 1950 e 1960, o pop dos anos 1980, além de trilhas sonoras de filmes que marcaram época.

Dia: 15 de agosto

Horário: A partir das 17:30h

Local: Praça de Alimentação e Praça Central Euvaldo Luz

