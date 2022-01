Shoppings de Salvador doam mil cestas básicas para vítimas das chuvas

Dois shoppings de Salvador doaram, nesta terça-feira (4), mil cestas básicas para as famílias que foram afetadas pelas chuvas na região sul da Bahia. Os mantimentos foram fornecidos pelo Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping.

Os mantimentos doados pelas instituições foram somados às cerca de 80 toneladas de produtos, entre alimentos, água mineral, vestuário e material de limpeza e higiene que os dois shoppings receberam de seus clientes até o momento.

A entrega foi feita ao Corpo de Bombeiros da Bahia, que fará o repasse das doações aos municípios atingidos. Todos os shoppings de Salvador seguem recebendo doações para ajudar as famílias que perderam tudo com as chuvas.

Onde entregar doações em cada shopping

Salvador Shopping – Loja Doe Esperança (Piso L2 - próximo à Dudalina) e Drive Thru

Salvador Norte - Espaço Cliente (piso L2) e Drive Thru

Shopping da Bahia - CAC (piso L2)

Shopping Paralela - Piso G2 e L2

Shopping Bela Vista - Drive do Bela (G0)

Shopping Barra - Central de Relacionamento (piso L1)

Shopping Itaigara -Térreo (próximo ao Super Bompreço)

Shopping Paseo - Piso L2 (próximo à Saladearte)

Shopping Center Lapa - Espaço Bahia Park (piso G1)

Shopping Piedade - Piso L2 (próximo à portaria de acesso)

Parque Shopping Bahia - Piso L2 (próximo à Nagem)

Doações em dinheiro

Para quem preferir doar em dinheiro e diretamente para as cidades atingidas, algumas prefeituras disponibilizaram uma chave Pix (lista abaixo) através da qual pedem ajuda.

O governo do estado também disponibilizou uma conta bancária para isso. Os recursos serão utilizados para compra de itens como geladeiras e fogões e beneficiarão famílias das regiões impactadas.

A conta bancária do Banco do Brasil tem número de agência 3832-6 e conta número 993.602-5, identificada como BA Estado Solidário. Para depósitos via Pix, os doadores devem usar o CNPJ da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec): 13.420.302/0001-60.

Doe por cidade

Itapetinga

Na Secretaria de Desenvolvimento Social - Avenida Luiz Viana Filho, 231, Morumbi

A prefeitura disponibiliza a chave Pix 73 98192-3333 (telefone), em nome de Carolina da Silva Hage.

Itambé

Colégio ACM, Igreja Adventista, Vocacionário (em frente à radio Luz), Colégio Polivalente de Itambé

Em Vitória da Conquista: Rua E, número 8, Inocoop 2

Contas bancárias para doação em dinheiro:

Pix: chave CNPJ 13.743.760/0001-30. Destinatário: Prefeitura de Itambé

Banco do Brasil - Agência 0282-8 - Conta: 16155-1. Destinatário: Paróquia São Sebastião de Itambé

Bradesco - Agência 0273 - Conta: 93213-2. Destinatário: União Leste Brasileira (Igreja Adventista)

Itabuna

Pix: chave email defesacivil@itabuna.ba.gov.br

Itajuípe

Contato: 73 98124-8493

Itacaré

Secretaria de Assistência Social, atrás do clube municipal Pirajá, próximo a Praça São Miguel

Coaraci

Na Ceplac, diariamente até às 18h

Pix: chave CNPJ 11.509.581/0001-08

Guaratinga

Chave pix: 13.634.985/0001-59. Destinatário: Prefeitura de Guaratinga

Floresta Azul

Colégios da rede municipal, CRAS, Igreja Adventista Central, Salão Paroquial

A prefeitura disponibiliza o Pix com chave CPF 05862925511, em nome de Raynná Silveira.

Jequié

Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, Rua Jerônimo Sodré, Centro

Pix: chave CNPJ 18.250.800/0001-26, em nome do Fundo Municipal de Assistência Social.

Jitaúna

Colégios Rômulo Galvão, Castro Alves e Creche Hilda Costa Lopes

Ibicaraí

Pix: chave CPF 00425241564. Destinatário: Odemir Silva Ceo