Shoppings de Salvador voltam a abrir aos domingos; confira funcionamento

Após seis meses, os shoppings voltam a funcionar aos domingos a partir de hoje (13). Os estabelecimentos comerciais vão abrir das 12h às 20h. Desta forma, os shoppings ficarão abertos todos os dias da semana, incluindo os feriados.

A medida, anunciada na semana passada pela prefeitura, não altera os protolocos de segurança que devem ser seguidos, como o uso de máscaras e distanciamento (relembre abaixo todas as regras). Os shoppings voltaram a funcionar na capital baiana em julho.

Confira como vai ser o funcionamento em cada um aos domingos:

Bela Vista

Funcionamento das 12h às 20h

Paseo

Lojas: abertura opcional – das 13h às 19h

Alimentação podendo abrir a partir das 12h às 20h.

Barra

Lojas – 12h às 20h

Fast food – 12h às 20h

Restaurantes – 12 às 23h

Parque Shopping Bahia

Funcionamento das 12h às 20h

Paralela

Funcionamento das 12h às 20h

Shopping da Bahia

Funcionamento das 12h às 20h

Salvador Shopping

Funcionamento das 12h às 20h

Salvador Norte

Devido à restrição no bairro de São Cristóvão, as lojas continuam funcionando das 10h às 16h. O serviço drive thru funciona das 12h às 20h

Regras para shoppings e centros comerciais