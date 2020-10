Shoppings divulgam datas de lançamento da decoração natalina; confira

O escritor Eduardo Bittencourt, 27 anos, nem é 'devoto' de Papai Noel, mas neste ano deixou o ceticismo de lado e apelou até ao bom velhinho para realizar seu maior desejo: “Quero o fim da pandemia”. Tudo isso porque o coronavírus, num trabalho de dar inveja ao Grinch, conseguiu atrapalhar o natal, festa favorita do escritor.

A paixão de Eduardo pelo feriado é tanta que há 20 anos ele roda pelos shoppings de Salvador para apreciar as ornamentações preparadas para a data especial. “As decorações são muito lindas, eu posso passar horas dentro de uma loja vendo tudo aquilo. É uma atividade que me deixa muito feliz. Gosto dos enfeites mais tradicionais, árvores, Papai Noel e até mesmo aqueles globos de neve que nunca vou comprar. Acho que essas decorações me transportam para um mundo mágico em minha cabeça”, conta o escritor.

Após décadas apreciando os enfeites, Eduardo tornou-se especialista nesta arte natalina. Tanto que ele se transformou em crítico e, anualmente, faz avaliações de cada um dos shoppings em seu Instagram. Mas neste ano seus seguidores ficarão órfãos de seus pareceres.

“Eu não me sinto seguro para sair, principalmente em locais fechados ainda. Eu tenho ansiedade. Essa semana precisei ir para o dentista e tive uma crise por estar no meio de tanta gente. E mesmo que não fosse esse problema, acho que quem pode evitar sair de casa e aglomerar, deve fazer isso”, defende.

Apesar do desfalque de um dos seus aficcionados mais fiéis, os shoppings de Salvador já estão preparando as decorações para receber os outros visitantes de uma forma segura, mas sem abrir mão do fascínio que provocam. Confira a programação:

Salvador Shopping e Salvador Norte

No Salvador Shopping, o tema do Natal será Fábrica de Brinquedos, com inauguração na primeira quinzena de novembro. Já no Salvador Norte a decoração será tematizada de Natal dos Ursos, com inauguração no início da segunda quinzena de novembro.

Em ambos, o Papai Noel estará presente, mas a escolha foi por um ator jovem que será caracterizado. Os dois shoppings estão estudando uma forma segura da criança ver o Papai Noel, sem que haja contato físico, mas preservando a magia e o registro do momento.

Shopping da Bahia

Completa 45 anos em 2020 e, em alusão às “bodas de rubi”, o centro de compras terá um Natal com tema rubi. A decoração será produzida pela empresa Cipollati, com um conteúdo elegante e tradicional, com peças em diferentes tons de vermelho. Diversos espaços 'instagramáveis' vão convidar o cliente a registrar fotos com a família para compartilhar nas redes sociais. Entre os destaques estão grandes caixas de presentes vazadas com letreiros desejando bons sentimentos no Natal.

A inauguração acontecerá no dia 10 de novembro e não haverá a tradicional chegada do Papai Noel para evitar aglomerações. O bom velhinho ficará num espaço reservado, sem contato direto com as crianças, a uma distância mínima de 2 metros.

Shopping Barra

Busca revisitar tradições e resgatar valores no Natal 2020. Para isso os sinos foram escolhidos como símbolo para a data. O cenário assinado por Cecília Dale será inaugurado no dia 12 de novembro com uma apresentação do Grupo Vocal Pentágono, regino pelo maestro Carlos Veiga Filho.

Shopping Paralela

O tema da decoração do Natal será “Vila de Natal”, na praça de eventos frontal, com inauguração no dia 16 de novembro. Entre as atrações, terá um Papai Noel gigante, de 6 metros de altura.

Shopping Bela Vista

A decoração natalina terá um quê circense. Isso porque o local irá lançar o "Gran Circo do Bela", com palhaços, malabaristas, acrobatas e dançarinos. O espaço será aberto no próximo dia 26 e também terá uma árvore de 13 metros de altura.

Shopping Itaigara

Completa 40 anos em 2020 e, para celebrar esta data, convidou a artista Cecília Dale para assinar a decoração com o tema "Natal no Jardim Encantado". Na atração, que será inaugurada no dia 21 de novembro, Papai Noel estará rodeado de árvores, pois a natureza é a grande homenageada. As crianças poderão acenar de longe para o bom velhinho e interagir através do WhatsApp.

Shopping Paseo

Busca "ressignificar o Natal". A inauguração está marcada para 30 de outubro e neste dia, a partir das 17h30, haverá uma live com uma apresentação da Cia on Broadway e alunas da escola de ballet Ebateca, com canções do clássico Quebra Nozes.

Parque Shopping (Lauro de Freitas)

Apostará num natal com decoração tradicional e contemplativa. Na Praça de Eventos, no piso L1, haverá um cenário com mais de 140m² e uma árvore de Natal que alcançará 11 metros de altura. O espaço contará também com elementos natalinos como trenó, balanços, ambiente “instagramavel” e ações que buscam encantar o público. A inauguração está prevista para 9 de novembro.