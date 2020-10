Shoppings recebem doações para instituição que atende pessoas com câncer

Com o intuito de aproveitar o momento de uma compra na internet para promover a doação a instituições sociais que atuam com pessoas acometidas pelo câncer, o Salvador Shopping e Salvador Norte, administrados pelo Grupo JCPM, estão realizando a ação solidária Um Toque de Solidariedade.



A iniciativa, que acontece durante o mês de conscientização da campanha Outubro Rosa, arrecada doações financeiras para o Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec), que atende pessoas com câncer.



Para contribuir, basta acessar as plataformas digitais dos Salvador Shopping e do Salvador Norte, eleger o valor - sendo que o mínimo de R$10 - e finalizar com o cartão de crédito. Os shoppings repassam integralmente o valor doado diretamente a entidade escolhida. A iniciativa busca, sobretudo, encurtar o caminho entre quem quer doar e quem precisa receber.



A Naspec é uma instituição baiana atua há 24 anos nos cuidados médicos de adolescentes, adultos e idosos carentes com câncer de todo estado.