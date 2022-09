Show da Gang do Samba no Festival da Primavera é adiado por conta da chuva

Em virtude da chuva que cai em Salvador, o show da banda Gang do Samba, que seria realizado neste domingo (18), no Largo do Pelourinho, foi adiado para próximo sábado (24), às 17h, no Largo do Cruzeiro do São Francisco.

A atração integra as festividades do Festival da Primavera 2022, realizado pela prefeitura de Salvador através da Saltur – Empresa Salvador Turismo. A programação do festival acontece entre 15 e 25 de setembro.

A Gang do Samba é um dos tradicionais grupos de pagode baiano, que nasceu no bairro da liberdade e este anos completa 30 anos de existência. A banda tem um repertório de samba de raiz e costuma fazer suas próprias leituras de sucessos da música brasileira em gêneros como sertanejo, forró, reggae e agora a pisadinha.