Show de Pedro Sampaio 'fake' provoca confusão do público no São João de Salvador

Pedro Sampaio é um dos nomes mais conhecidos da atual música brasileira, por isso quando o público o leu entre as atrações confirmadas no São João do Pelourinho logo se animou. Com isso, o palco do Coreto, no Largo do Pelourinho, encheu na noite deste domingo (26). No entanto, ao começar o show, o povo percebeu que não se tratava do famoso DJ carioca e sim de um forrozeiro homônimo de Xique-Xique.

A confusão começou logo nas primeiras horas do dia, e repercutiu ainda mais pelo fato do Pedro Sampaio carioca, de fato, estar em Salvador. Por isso, o DJ precisou esclarecer que não iria se apresentar na capital baiana.

"Galera de Salvador, vi que está rolando uma confusão sobre eu tocar no Pelourinho hoje, mas a informação não procede". Segundo ele, a visita aconteceu devido a outros compromissos.

E mesmo se o carioca fosse se apresentar em Salvador neste domingo, dificilmente seria no São João do Pelourinho, cujas atrações são mais voltadas para o forró tradicional, ritmo que toca Pedro Sampaio de Xique-Xique.

Apesar da confusão entre os Pedros, o clima foi tranquilo durante o show do artista, sem as mesmas cenas vistas quando a falsa dupla de Patati e Patatá se apresentou em Salvador há 10 anos.