Show de Valesca Popozuda é cancelado após apoio a amigo fã de Bolsonaro

Um encontro entre Valesca Popozuda e o maquiador Agustin Fernandez trouxe uma repercussão negativa para a cantora. O perfil no Instagram do Eufórica Club comunicou que um show da cantora, marcado para o próximo sábado, 23, em Campinas (SP), foi cancelado por conta de um vídeo de Valesca ao lado do amigo, pelo fato de ele ser um "fã de Bolsonaro".

"Nos últimos dias, a artista postou um vídeo nas redes sociais com um amigo dela que é fã do atual presidente Jair Bolsonaro (PSL). O fato ganhou repercussão nacional e Valesca foi fortemente criticada já que ela sempre se mostrou a favor da comunidade LGBTQ+", diz a nota oficial.

A página demonstrou ainda seu apoio aos "direitos de igualdade dos gays, lésbicas, bissexuais e transgênero", o que teria motivado o cancelamento do show.

Procurada pela reportagem, a cantora confirmou, por meio de sua assessoria, o cancelamento do evento e ressaltou que ficou "surpresa" com o comunicado e "chateada com a decisão do evento" "Quem me acompanha sabe que sempre lutei em prol do amor, da liberdade e pela maior empatia uns pelos outros."

Na última semana, o encontro entre Valesca e Fernandez levantou a hashtag #RIPValesca no Twitter, em que vários fãs mostraram descontentamento com a associação da artista com um fã de Bolsonaro.

A cantora, então, se pronunciou nos stories do Instagram: "O Agustin é meu amigo de anos. O que ele fala e quiser falar é problema dele, a vida é dele, então não sou eu que vou criticar. Ele é meu amigo antes de tudo, tá? Então eu quero que vocês respeitem ele e me respeitem, principalmente".