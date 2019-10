Show surpresa de Marília Mendonça termina em brigas e arrastões em Belo Horizonte

Se as músicas de Marília Mendonça costumam trazer alegria e diversão ao público, um show surpresa da cantora, na noite desta segunda-feira (7), em Belo Horizonte, acabou sendo marcado por coisas nada agradáveis: brigas, arrastões e até uma facada próximo ao local onde o evento ocorreu, no Centro da capital mineira.

A apresentação aberta ao público faz parte do projeto "Todos os Cantos", em que a sertaneja grava uma música inédita em cada capital do país – o evento em Salvador foi realizado no Largo do Pelourinho, em abril deste ano.

Um dos tumultos começou em frente ao palco, já no final da apresentação. Milhares de pessoas que assistiam à apresentação deixaram o local às pressas.

A assessoria da Polícia Militar informou que não divulga o número de pessoas que estiveram presentes, mas um relatório da corporação registrou que o evento havia sido autorizado e liberado pela polícia para um pico de 15 mil pessoas, e que a apresentação reuniu "um público muito além do previsto".

Em nota, a produção local do show informou que adotou “todos os procedimentos necessários para a realização do evento na Praça da Estação” e que a estimativa de público de 15 mil pessoas foi baseada no que foi registrado “nas outras 15 capitais que receberam a turnê anteriormente”.

Segundo o portal G1, um laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros foi feito às 12h48 de segunda na Praça da Estação. No documento, está descrito que o público esperado para o show era de 15 mil pessoas, com entrada controlada pela organização do evento com contagem manual e distribuição de pulseiras.

O sistema preventivo instalado para o show estava de acordo com a legislação de prevenção contra incêndio e pânico, com as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros e com o projeto técnico para eventos temporários. Diante deste quadro, o show foi liberado.

Marília Mendonça compartilhou os principais momentos da apresentação em BH nas redes sociais. "O que não dá para contar com números nem expressar com palavras", escreveu numa imagem em que aparece animando o público.

Facada

Antes do início do show, um homem foi esfaqueado em um bar ao lado da Praça da Estação. De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito foi preso e a vítima, levada para um hospital.

Situações perigosas também foram registradas, como um homem que subiu num semáforo, parecendo estar embriagado. Ele quase caiu de uma altura de mais de 5 metros, mas conseguiu descer pelo poste.

Várias pessoas que foram ao show também registraram boletins de ocorrência após serem vítimas de furtos e roubos antes, durante e depois da apresentação.