Silvia Braz visita a Ilha dos Frades e é recebida por Isabela Suarez

Foto: Alô Alô Bahia

Acompanhada pelo marido e as três filhas, a influenciadora digital Silvia Braz saiu para um passeio de lancha neste sábado (13), pela Baía de Todos os Santos. Na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Ilha dos Frades, foi recebida pela a presidente da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez. O almoço aconteceu no Preta, comandado por Angeluci Figueiredo. No menu não faltaram pratos famosos do restaurante, como a bruschetta de siri, o polvo grelhado com banana da terra, lagosta e camarões com vinagrete de maçã verde e, de sobremesa, sorvete de coco geladinho.

Foto: Alô Alô Bahia

Leia mais notícias do Alô Alô.