Silvio Santos faz saudação nazista durante programa; veja vídeo

Foto: Divulgação / SBT

O apresentador Silvio Santos deixou os telespectadores perplexos durante seu programa exibido na noite do último domingo (03). Enquanto ele apresentava o quadro Perguntas para o Auditório, em que dá prêmios em dinheiro a quem acerta as questões que levanta, Senor Abravanel fez uma saudação nazista a Adolf Hitler, e gerou reações diversas nas redes sociais.

No quadro, uma das perguntas ao público foi: "Como se chama o pai de Adolf Hitler?". A resposta correta seria Alois. Sem a plateia saber, Silvio começou a instigar as participantes. "Como se chama o pai do Adolf Hitler? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Adolf Hitler? Heil, Hitler. Heil Hitler", disse ele.

A saudação "Heil, Hitler" significa algo como "Salve, Hitler" e era usada durante o Terceiro Reich para exaltar o líder nazista.

Uma das pessoas da plateia se aproximou do microfone e disse: "Alois Hitler". Silvio responde: "Alois? Alô, Hitler! Como vai, alô, Hitler". E a mandou embora - sem lhe dar o acerto.

A questão acabou com uma vencedora inesperada e muitos risos quando uma mulher respondeu: "É o capeta. Acho que é o capeta, é o demônio". Ela levou os R$ 50.

No Twitter, muita gente desaprovou o dito Silvio Santos, apontando inclusive que o dono do SBT é judeu - povo massacrado na Segunda Guerra Mundial. Veja o vídeo (a partir de 12min30seg) e a reação do público.