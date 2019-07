Silvio Santos rouba cena em casamento de Rebeca e Pato ao tentar fotografar casal

Câmera fotográfica de rolo com 12, 24 ou 36 poses é coisa do passado. Silvio Santos gosta mesmo é do celular para registrar, à vontade, todos os momentos que quiser. E no casamento de Rebeca Abravanel, filha "número cinco", e Alexandre Pato não poderia ser diferente.

A cerimônia, organizada pelo discreto casal, foi mantida em sigilo e escapou do assédio das redes sociais no sábado, 29. Nenhum dos convidados ou participantes do evento poderia vazar imagens, inclusive integrantes da família Abravanel.

No entanto, nesta segunda-feira (1º), o próprio jogador fez questão de publicar, no perfil oficial dele no Instagram, um resumo do que foi a celebração. No vídeo, no ápice do casamento, o dono do SBT roubou a cena ao tentar fotografar, com o celular, o momento do beijo. O apresentador fez diversas tentativas para enquadrar o casal na fotografia. A imagem registrada não foi revelada até agora.

Rebeca Abravanel também publicou o mesmo vídeo no Instagram e colocou um verso bíblico como legenda: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa". Alexandre Pato comentou: "Te amo, minha mulher!".

As irmãs de Rebeca também comentaram a publicação. "Muito feliz e grata por estar nesse momento, lindo de viver, mágico e emocionante", escreveu Silvia Abravanel. "Muitas felicidades! Amo vocês!", afirmou Patrícia.