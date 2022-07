Simaria bloqueia Simone no Instagram e ameaça chamar polícia contra irmã

O clima segue pesado entre Simone e Simaria. Após um novo desentendimento entre as irmãs, elas deixaram de se seguir no Instagram e chegaram a se bloquear, afirma a colunista Keila Jimenez, do R7.

As duas já não se conversam há um mês, apesar de tentativas de reconciliação lideradas por Simone. Simaria se afastou dos palcos alegando que iria cuidar da saúde mental, enquanto Simone segue se apresentando sozinha, cumprindo a agenda de shows.

Uma das tentativas de reconciliação aconteceu quando Simone foi até a casa da irmã, que, no meio da conversa, chegou a ameaçar chamar a polícia caso ela não fosse embora.

Ainda segundo a colunista, Simaria não está disposta a conversar com Simone, e Simone não sabe se seguirá carreira solo. Até contratos comerciais que envolvem a dupla estão suspensos.

Vale lembrar que Simaria enfrenta um processo de divórcio, deixando a situação ainda mais complicada.